Este jueves 5 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional dispuso un alerta por tormentas que afectará a San Juan desde esta tarde y hasta las primeras horas del viernes. Se prevén tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes o severas, que podrían estar acompañadas de granizo e intensa actividad eléctrica.

El informe detalla ráfagas de viento de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en periodos cortos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros, pudiendo ser superiores de forma local. Bajo este pronóstico de lluvias, la temperatura máxima se mantendrá en un tope de 26°.

Publicidad

Los departamentos alcanzados por el fenómeno son 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. Desde el organismo meteorológico recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.