Revelaron cuántos miles de dólares que pidió la Sole para conducir La Peña de Morfi

La nueva temporada de La Peña de Morfi ya tiene fecha de estreno, pero con una baja de peso en la conducción. Según reveló Rodrigo Lussich en Intrusos, basándose en información de Luis Bremer: “El programa arranca la temporada del 12 de abril”.

Aunque Soledad Pastorutti, figura ligada al folklore tras su salto a la fama hace casi 30 años en Cosquín, era la elegida para reemplazar a Lizy Tagliani, las negociaciones fracasaron por motivos financieros. Al respecto, el conductor detalló: “Soledad Pastorutti, se bajó por temas contractuales. Pedía 80.000 dólares por mes”.

Publicidad

La ausencia de definiciones en la dupla conductora se refleja en las promociones actuales del ciclo dominical. Daniel Ambrosino destacó: “No aparece Lizy Tagliani, no aparece Diego Leuco. Es significativa la imagen justo de la Sole”. En dichos anuncios publicitarios, además de la imagen de la cantante, aparecen Santiago Giorgini y los humoristas habituales, pero no quienes estarán al frente del programa.

Sobre los esfuerzos realizados para retener a la artista, Paula Varela explicó: “Se intentó. Hubo varias reuniones, a la Sole también le gustaba, pero la verdad que era imposible. Y le buscaron maneras de grabar, venir, ir, bueno...”. Finalmente, la periodista dio precisiones sobre el futuro del elenco y aseguró que “está más cerca de volver Diego Leuco que Lizy Tagliani”, aclarando que a la conductora “quieren para otra cosa”.