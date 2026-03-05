La economía global vuelve a estar en el ojo de la tormenta. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, lanzó este jueves una fuerte advertencia desde Bangkok: si el conflicto bélico en Medio Oriente se prolonga, el impacto en los precios de la energía y la inflación mundial será inevitable.

Durante la conferencia "Asia en 2050", la economista búlgara subrayó que la resiliencia del sistema financiero internacional está siendo puesta a prueba una vez más. "Estamos en una etapa marcada por conmociones cada vez más frecuentes e inesperadas; la incertidumbre se ha convertido en la nueva normalidad", sentenció Georgieva.

El Estrecho de Ormuz: el punto crítico

El principal temor del organismo radica en la seguridad energética, especialmente para el continente asiático, que hoy genera dos tercios del crecimiento global. El foco de tensión es el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita el 20% del petróleo y gas natural licuado (GNL) que se comercia en todo el planeta.

Según datos de la Administración de Información Energética de EE. UU., entre el 84% y el 90% del crudo que sale por esa vía tiene como destino potencias como China, India, Corea del Sur y Japón. Un bloqueo o una escalada mayor en esta zona dispararía los costos de transporte y producción, trasladándose de inmediato a las góndolas de todo el mundo.

El futuro: IA y productividad pese a la crisis

Pese al oscuro panorama geopolítico, Georgieva destacó que Asia sigue siendo el motor que evita un estancamiento global, concentrando el 40% del comercio mundial. Para sostener ese liderazgo, la titular del FMI señaló que la región debe apostar a la Inteligencia Artificial (IA) para aumentar la productividad.

Países como Singapur, China y Corea del Sur lideran la implementación de esta tecnología, mientras que India avanza en democratizar su acceso. Sin embargo, todos estos avances dependen hoy de un hilo: la estabilidad en una de las regiones más volátiles del mapa energético mundial.