Fecha de estreno confirmada: vuelve a Amazon Prime Video la segunda parte del spinoff de “The Boys”

Amazon Prime Video ha anunciado oficialmente que la segunda temporada de Gen V, el aclamado spinoff del universo "The Boys", llegará a la plataforma el próximo 17 de septiembre. Esta nueva entrega promete profundizar aún más en los eventos que conectan directamente con el desenlace de la serie principal, que también se despedirá del público en los próximos meses. Los fanáticos de la adaptación del cómic de Garth Ennis tienen motivos para celebrar, pues este regreso marca el inicio de la recta final del mundo creado por Eric Kripke.

A pesar de su condición de derivado, Gen V ha demostrado ser una pieza clave dentro del complejo entramado narrativo de "The Boys". La historia, que ocurre en paralelo a los eventos principales de la serie protagonizada por Karl Urban y Antony Starr, retoma su curso tras el impactante cierre de la primera temporada. Esta vez, los protagonistas deberán enfrentarse a un nuevo y oscuro panorama marcado por la creciente influencia de Patriota, quien ahora tiene a los estudiantes de Godolkin en su poder.

Gen V regresa con su segunda temporada a Amazon Prime Video

El campus de la Universidad Godolkin vuelve a abrir sus puertas, pero lo que espera dentro dista mucho de una experiencia académica tradicional. De acuerdo con la sinopsis oficial, un misterioso nuevo decano ha asumido el control de la institución, estableciendo un riguroso plan de formación que busca potenciar al máximo las habilidades de los jóvenes superhéroes. El regreso no será fácil para Marie, Jordan y Emma, quienes aún lidian con las secuelas físicas y emocionales del pasado.

En contraste, Cate y Sam se han convertido en figuras destacadas dentro del grupo, considerados ahora como héroes por sus acciones. Este nuevo equilibrio de poder entre los estudiantes podría desencadenar tensiones internas que compliquen aún más su lucha contra el sistema impuesto por Vought y su rostro más temido: Patriota. La segunda temporada se presenta así como una exploración intensa del trauma, la ambición y la supervivencia en un entorno que se vuelve cada vez más incontrolable.

Creada por Michele Fazekas y Tara Butters, Gen V se posiciona como una serie esencial para comprender a fondo el universo que Kripke ha construido. Con la promesa de cameos y conexiones directas con "The Boys", esta temporada, que estará disponible en Amazon Prime Video, no solo amplía la mitología del show, sino que allana el camino hacia su final, dejando claro que, para entender completamente lo que está por venir, no se puede pasar por alto lo que ocurre en los pasillos de Godolkin.