La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pago para las Becas Progresar correspondientes al mes de octubre de 2025, una información esperada por miles de jóvenes beneficiarios en todo el país.

Desde hace varios meses, los estudiantes que reciben esta ayuda económica conocen con anticipación el día exacto en que se les depositará el dinero, según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). En esta oportunidad, el cronograma se extenderá desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de octubre, ordenado por el último número del DNI de cada beneficiario.

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública administrada por el Ministerio de Capital Humano que busca apoyar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o accedan a formación profesional. Esta beca está condicionada al cumplimiento de la asistencia regular a clases, el logro de objetivos académicos y la participación en actividades formativas complementarias.

Montos y condiciones: Según la Resolución 388/2025, el monto mensual de las Becas Progresar se mantendrá en $35.000, abonados en doce cuotas a lo largo del año. Esta cifra busca garantizar igualdad de oportunidades para que los jóvenes puedan continuar sus estudios y alcanzar la graduación.

La confirmación del calendario de pagos forma parte de las medidas implementadas por Anses para mejorar la atención y previsibilidad de los beneficiarios, quienes ya cuentan con esta información desde hace cinco meses consecutivos.

Para quienes deseen consultar más detalles o acceder a trámites relacionados, está disponible el sitio oficial argentina.gob.ar/progresar, donde se actualizan las novedades sobre la beca y sus requisitos.