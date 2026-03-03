Franco Ariel González, el conocido líder de la facción "La Banda del Pueblo Viejo" apodado "Chorico", fue sobreseído este martes en una causa que lo investigaba por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. La decisión judicial se tomó luego de que la Fiscalía determinara que no existen pruebas concluyentes para vincularlo con un ataque ocurrido a mediados de 2024.

El incidente tuvo lugar en el Barrio Conjunto 5, en el departamento de Chimbas, donde una mujer de apellido Sanduay denunció haber escuchado disparos contra el frente de su casa. Según la acusación inicial, dos hombres en moto se detuvieron y abrieron fuego contra el portón y la pared del cierre perimetral de la vivienda, dejando vainas servidas en el suelo. Debido a los enfrentamientos históricos entre el grupo de González y la facción "La Nueva Generación", de la cual formaría parte el entorno de la denunciante, las sospechas recayeron inmediatamente sobre el barra.

Sin embargo, la hipótesis de su autoría perdió fuerza debido a las limitaciones de la evidencia recolectada. Los allanamientos realizados en su momento solo permitieron el secuestro de teléfonos celulares, mientras que las armas utilizadas en el hecho nunca fueron halladas. Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad aportadas por la víctima estaban en blanco y negro, lo que impidió reconocer los rostros de los atacantes.

A pesar de quedar deslindado de este expediente por decisión del juez de Garantías, Eugenio Barbera, "Chorico" González no abandonará el Servicio Penitenciario Provincial. El hombre continuará cumpliendo una condena de ocho meses de prisión efectiva por su responsabilidad en enfrentamientos violentos previos dentro de la interna de la hinchada de San Martín, por los cuales fue sentenciado en noviembre pasado.