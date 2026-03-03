Bruce Campbell revela que padece cáncer: "Tratable, pero no curable"

Bruce Campbell, el icónico actor de 67 años reconocido por interpretar a Ash Williams en la saga de terror Evil Dead, dio a conocer a través de su cuenta de X que le diagnosticaron cáncer. El intérprete, quien es el actor fetiche del cineasta Sam Raimi, explicó su situación con sinceridad: “Es de un tipo tratable, pero no curable. Pido disculpas si es un shock: para mí también lo fue”.

Debido a su estado de salud, Campbell comunicó que cancelará diversas convenciones y compromisos laborales programados para el verano, señalando que “las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano”. A pesar del diagnóstico, el actor —recordado también por sus apariciones en la trilogía de Spider-Man entre 2002 y 2007— planea mejorar para salir de gira en otoño con su ópera prima, titulada Ernie & Emma.

Publicidad

Con su característico humor, el artista aclaró su intención al publicar la noticia: “No intento generar simpatía ni pedir consejos. Solo quiero adelantarme a la información, en caso de que circule algo falso (que lo hará)”. Finalmente, para tranquilidad de sus seguidores, Campbell afirmó: “No teman, soy un viejo y duro hijo de perra y tengo un gran apoyo, así que espero estar por acá un tiempo más”.

En su mensaje de despedida, agradeció el respaldo recibido por parte del público: “Como siempre, ustedes son los mejores fans del mundo y espero verlos pronto”, cerrando su publicación con un afectuoso “Mucho amor”.