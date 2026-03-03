Los detenidos por Branka Motors fueron imputados: cómo seguirá la causa

La causa que investiga a la firma Branka Motors sumó un nuevo capítulo en Tribunales con la audiencia de control de detención de los tres acusados por una presunta megaestafa que acumula 348 denuncias y un perjuicio económico superior a los 510 millones de pesos.

La jueza de Garantías, Carolina Parra, declaró la validez y legalidad de las detenciones de los imputados y dispuso un cuarto intermedio hasta este martes a las 14, cuando se avanzará con la formalización de la investigación penal.

Quiénes son los detenidos

Los imputados son los hermanos Alexis Sebastián Marcó y Jonathan Ezequiel Marcó, junto a Facundo Nicolás Banega.

Según explicó el fiscal Guillermo Heredia, los hermanos Marcó fueron detenidos el sábado por la mañana en sus domicilios, en el marco de los allanamientos ordenados por la Justicia. En tanto, Banega no fue hallado inicialmente en su vivienda, por lo que se libró orden de captura y fue incluido en el parte policial. Finalmente, el domingo se presentó de manera voluntaria en la Comisaría 27°, acompañado por su abogado defensor.

El representante del Ministerio Público indicó que existían elementos suficientes para solicitar las detenciones, requerimiento que fue avalado por la magistrada. Los fundamentos y la evidencia serán desarrollados durante la audiencia de formalización.

Una causa de gran magnitud

La investigación abarca 348 hechos denunciados, con un perjuicio patrimonial que supera los $510.000.000. Desde la Fiscalía remarcaron que el volumen de presentaciones y la complejidad del expediente fueron determinantes para avanzar con las detenciones.

Si bien en las últimas horas no se incorporaron nuevas denuncias, el fiscal señaló que durante la semana pasada sí se sumaron presentaciones al expediente.

En la puerta de Tribunales, un grupo de damnificados aguardó el cierre de la audiencia, a la espera de novedades sobre el avance del proceso judicial.

Propuestas rechazadas

Respecto a una posible salida alternativa, Heredia confirmó que los imputados realizaron propuestas de reparación integral del daño. Sin embargo, esas ofertas fueron rechazadas por la Fiscalía al considerar que no cumplían con las condiciones necesarias para resarcir adecuadamente a las víctimas.

Desde el Ministerio Público explicaron que la política criminal prioriza, en primera instancia, la reparación integral. No obstante, cuando esa vía no resulta viable, la investigación penal continúa su curso, como ocurre en este caso que este martes tendrá un nuevo capítulo con la formalización de la causa.