Cayó un misil en pleno torneo ATP y los jugadores huyeron

El horror de la guerra en Medio Oriente se trasladó de forma inesperada a los courts de tenis. Lo que debía ser una jornada deportiva en el Challenger de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, se convirtió en una escena de película de terror cuando un misil impactó a pocos metros de donde se desarrollaba un partido oficial, obligando a los protagonistas a correr por sus vidas.

El incidente ocurrió durante el encuentro entre el bielorruso Daniil Ostapenko y el japonés Hayato Matsuoka. Ambos disputaban el tercer set para acceder al cuadro principal del torneo cuando el sonido ensordecedor de la alarma de ataque aéreo interrumpió el juego. Segundos después, la onda expansiva de un proyectil cercano desató el pánico en el Tennis Country Club de Fujairah.

En las imágenes que ya circulan por las redes sociales, se observa el momento exacto en que los jugadores, el juez de silla y los jóvenes alcanzapelotas abandonan sus puestos y salen corriendo hacia los refugios. La tensión era máxima, ya que el partido se disputaba a la par de un incendio voraz en una refinería cercana, punto estratégico de exportación de energía que habría sido el blanco del ataque.

Tras el dramático episodio, las autoridades de los Emiratos Árabes informaron que el fuego en la zona industrial fue controlado rápidamente. Afortunadamente, pese a la magnitud del estruendo y la cercanía del impacto con el predio deportivo, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad entre los asistentes al torneo.

Las operaciones en la zona de Fujairah se reanudaron horas más tarde, aunque el mundo del tenis quedó conmocionado por la vulnerabilidad de los atletas ante la escalada del conflicto geopolítico. Por ahora, la ATP analiza la continuidad del certamen bajo estas condiciones de seguridad.