Wanda Nara firmó contrato para protagonizar una película internacional

Wanda Nara expande su horizonte profesional al incursionar en la ficción cinematográfica tras sellar un acuerdo de gran escala. La noticia, que inicialmente fue sugerida por la propia empresaria en sus redes sociales al mostrar un correo electrónico donde le agradecían su firma electrónica, fue confirmada con detalles precisos por el periodista Santiago Sposato.

El proyecto consiste en el protagonismo de una película mexicana titulada "¿Quieres ser mi hijo?", una historia de ficción que ya cuenta con versiones previas en otros países. Nara interpretará a un personaje llamado Lucía, quien no está basado en ninguna figura famosa de la vida real.

La rúbrica del contrato se concretó mientras Wanda se encuentra de viaje por Milán, Italia, acompañada por su pareja Martín Migueles. Al respecto, la conductora expresó a sus seguidores: “Dentro de muy poquito lo voy a poder compartir con ustedes”.

Por su parte, Sposato reveló pormenores sobre las condiciones económicas y laborales del acuerdo, señalando que el vínculo legal incluye incentivos extras. “Está todo encaminado y no le va a caer bien a una persona en particular porque va a decir: esto lo hace para mojarme la oreja a mí'”, señaló el panelista.

Además, detalló: “Les voy agregar que este contrato tiene un bonus por productividad. De acuerdo a cómo le vaya va a ganar más plata. Esta propuesta ya está firmada y ya tiene la cantidad de días y de horas por día de trabajo”.

Respecto a la trama y el rol de Nara, Sposato añadió: “Tiene que ver con la ficción y el personaje no es famoso. El nombre del personaje se va a llamar Lucía. No tiene que ver con ningún famoso”.

Finalmente, concluyó explicando el origen del guion: “Es ficción y tiene que ve con una historia que ya está escrita porque ya se hizo en otro país. Wanda Nara ya tiene firmado para protagonizar una película que ya tiene nombre, que ya se hizo en México, y que se llama ¿Quieres ser mi hijo?”. El esquema de trabajo ya está definido e incluye ensayos presenciales dos veces por semana.