El 3 de marzo de 2026, el juez Alberto Caballero dictó sentencia contra un hombre identificado como A.R.. El acusado fue condenado a la pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual simple, agravado por ser el encargado de la guarda.

El hecho ocurrió un día de mayo de 2025, cuando la víctima, una niña que solía visitar a su prima los fines de semana, fue engañada por su tío. Bajo el pretexto de que lo ayudara en su panadería, el individuo aprovechó que se encontraban solos en la vivienda para ultrajarla. Tras el ataque, la menor relató lo sucedido a sus padres y se radicó la denuncia correspondiente.

Publicidad

La investigación, llevada adelante por la fiscal Ingrid Schott de la UFI ANIVI, culminó en un debate oral donde el imputado, asistido por los abogados defensores Carlos Rivadeo y Jorge Videla, llegó en libertad. Sin embargo, tras conocerse el veredicto de culpabilidad este martes, el sujeto fue retirado esposado de la sala para ser trasladado directamente al penal de Chimbas.

Según manifestaron fuentes judiciales, A.R. ya contaba con dos fallos previos en su contra. En 2022, recibió una primera pena de 6 meses en suspenso, pero al poco tiempo fue aprehendido nuevamente por un hecho de violencia de género. En esa oportunidad, se le dictaron otros 6 meses de cumplimiento efectivo, lo que resultó en una pena unificada de 1 año que terminó de cumplir a mediados de 2023. Finalmente, el magistrado Caballero dio por cerrado el proceso que se había iniciado casi un año atrás con la audiencia de formalización e imputación del detenido.