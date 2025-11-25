"Flor de Feria" y "Feria Raíces" realizarán un evento conjunto con más de 150 expositores

Las ferias Flor de Feria y Raíces realizarán por primera vez un evento conjunto el próximo sábado 29 de noviembre en los Jardines del Auditorio Juan Victoria. La actividad se desarrollará de 18 a 22.30 horas con entrada libre y gratuita para todo público, reuniendo a más de 150 expositores de diversos rubros artesanales y gastronómicos.

La fusión de estas dos iniciativas busca generar un espacio de encuentro que conjugue la diversidad de emprendedores locales, abarcando artesanías, decoración, diseño de indumentaria y delicias gastronómicas. El evento se configura como un encuentro cultural de exposición y venta que reunirá a la comunidad local y visitantes en un ámbito al aire libre.

Publicidad

La propuesta incluirá un patio gastronómico, espacio de juegos para niños, animación y sorteos, con el objetivo de ofrecer una jornada de entretenimiento y distensión. La organización destacó que mediante este tipo de encuentros se busca acompañar y promocionar el talento local, facilitando simultáneamente el acceso a espacios de exposición para emprendedores.

El evento representa la primera colaboración formal entre ambas ferias, marcando un precedente en la articulación de iniciativas independientes dedicadas a la promoción de productores locales. La ubicación en los jardines del auditorio capitalino ofrece un marco natural propicio para el desarrollo de actividades al aire libre durante la temporada primaveral.