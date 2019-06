Fernanda Illanes: "Sueño con ganar una medalla en el mundial"

En el próximo mes de julio la patinadora sanjuanina Fernanda Illanes se convertirá en la única representante provincial en los World Roller Games de Barcelona en la disciplina del patín femenino. Para eso tuvo que prepararse mucho tiempo y, sobre todo tuvo que competir en la ciudad de Rosario para clasificar.

Pero verla hablar con tanta pasión de su especialidad, contando desde que comenzó a los 7 años hasta que a sus 17 años actuales llegó a asegurarse su tercer mundial. En una entrevista exclusiva con DIARIO HUARPE, Fernanda cuenta como llegó a ser patinadora profesional.

¿A que edad comenzaste a practicar patinaje y porque elegiste este deporte?

-Desde los 7 años comencé a ponerme los patines, lo hice por curiosidad primero, porque me regalaron unos patines como a cualquier chico, luego nos enteramos que acá en Pocito había una escuelita cerca donde daban clases, me inscribí para ver que pasaba y bueno, acá estoy.

¿Me imagino que te gustó en ese primer momento?

-Si, me encantó. Encima mis padres comenzaron a comprarme indumentaria y me gustaba cada vez más, por eso no me dio la opción de abandonar la práctica.

¿Cuándo comenzaste a competir con otros chicos?

-En el 2010 tuve mi primer encuentro de escuelitas con rollers en Neuquén y lo gané. Luego se hizo en Buenos Aires donde terminé segunda, otra en San Juan que también lo gané. Esas victorias hizo que me entusiasmara cada vez más y en el 2013 empecé a correr con los federados, donde en mi primer torneo no me fue muy bien, porque tuve una caída y perdí muchos puntos. Pero luego remonté, porque eran en total seis nacionales por año y logré terminar como campeona.

¿Que importancia tienen tus padres en tu carrera deportiva?

-Son muy importantes para mi, porque desde que comencé me ayudan a continuar con lo que más me gusta, tanto en el deporte como en el estudio. Todo lo que yo necesito ellos me apoyan, me motivan y hacen demasiado esfuerzo para todo lo que yo logré, por eso todo se lo debo a ellos.

¿Cómo está compuesta tu familia?

-Tengo a mi padre Américo, mi mamá Beatríz y tengo tres hermanos más grandes como Yanet, Emanuel y Leiza y uno menor que yo que es Emiliano y no puedo dejar afuera a mi sobrina que se llama Diana. Ninguno practica deportes a nivel federado, aunque en algún momento de sus vidas practicaron alguno como fútbol mi hermano y hockey mi hermana.

¿Cómo son los entrenamientos que heces para llegar a tener un gran nivel?

-Dependiendo de las fechas de los torneos o campeonatos que se me acerquen, los entrenamientos van variando, generalmente cuando tengo algún torneo importante cerca, me dedico a preparar mucho el patín, porque de lo contrario también hago atletismo junto con mi hermano, gimnasio y muy rara vez hago bicicleta. Pero cuando se avecina un torneo importante sólo practico patín y muchas veces en doble turno, alrededor de dos horas dependiendo del entrenamiento.

¿El patín te permite viajar mucho y conocer el mundo?

-Si, en 2017 tuve mi primera convocatoria a la Preselección Argentina, debido a los buenos resultado quedé en la Selección. Mi primera salida del país fue en el Conosur en Chile donde obtuve la medalla de bronce en los 500 metros. Mi buen rendimiento me llevó a participar en mi primer mundial en China. Ese mismo año fue a Italia a entrenar y al año siguiente disputé mi segundo mundial en Holanda y también a un europeo. Luego también pude participar en los Juegos Olímpicos de La Juventud en Buenos Aires.

¿Cuál fue la competencia más difícil que tuviste?

-Por la presión que tenía fueron la de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Porque en el mundial de Holanda tuve la suerte de clasificar entre las diez mejores, pero para Buenos Aires me preparé muchísimo pero me ganaron mucho los nervios y la ansiedad, por eso fue la más complicada, pero de todos modos fue una experiencia muy linda que la disfruté.

¿Qué significa correr el mundial?

-Para mi correr un mundial es lo máximo, es lo más lindo que tengo, es algo increíble porque demuestra el sacrificio que se hace día a día para tener una clasificación. Volver a ponerse la Albiceleste es algo maravilloso y ya estar clasificada al mundial es una carga menos, un alivio y pensar todo lo que tuve que pasar para poder llegar al mundial me pone muy contenta. Sería un sueño conseguir una medalla.

¿Quien te enseñó a patinar y quien es tu actual profesor?

-Veroníca Domínguez me enseñó a patinar en su escuelita. Luego empecé a entrenar sola, saqué buenos resultados y ahora hace un tiempo vengo entrenando con mi hermano que es Profesor de Educación Física, él me ayuda y me corrige en todo.

¿Como va el estudio?

-Estoy en sexto año, estoy terminando la secundaria y gracias a dios lo llevo muy bien junto con el deporte. Cuando termine la secundaria tengo pensado seguir estudiando Kinesiología y Fisiatría.

¿Además de practicar deportes, te gusta salir?

-No, no tengo salidas. Muy rara vez me junto en alguna cena con amigos pero más que eso no porque estoy muy enfocada en mis propios objetivos y, gracias a esos objetivos me mantengo donde estoy y no quiero desviarme de ese tema. Aparte de disfrutar del deporte, disfruto de mis amigos también.

¿Comés cualquiera cosa o te cuidás en las comidas?

-Si me cuido en las comidas porque mi cuñada es mi nutricionista y ella me cuida mucho también, tampoco tomo alcohol.

¿Aparte del patín, que otra disciplina deportiva te hubiera gustado practicar?

-Ahora estoy entrenando atletismo y creo que si lo hubiera practicado desde antes también me hubiese metido ahí porque es una disciplina muy linda y completa.

¿Fue difícil clasificar para el mundial de Barcelona?

-Si, fue un selectivo bastante duro y fue muy peleado con la chica marplatense (Akemi Kuwuada), fue con la que compartí los dos mundiales anteriores. Fue muy parejo porque fueron selectivos donde las dos anduvimos muy bien, algunas ganaba ella, otra ganaba yo y, por puntos estuvo muy peleado pero terminé ganando yo por eso conseguí la clasificación a Barcelona.

¿Te sentís referente de los chiquitos que vienen a practicar patín?

-Puede ser, hay chicos que me admiran mucho, yo siempre trato de darles buenos consejos y me alegra que me tengan como referente, pero así como tienen es quien guiarse, estaría bueno que aprendan a fijarse en ellos mismos para romper todas las metas posibles, creo que así llegas más lejos que mirando a otras personas.