Fernández: "A Uruguay le costó tanto salir del mote de paraíso fiscal que volver no es buena idea"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que a Uruguay "le costó tanto salir de ese mote de 'paraíso fiscal' que volver a caer en eso no es una buena idea", al referirse a la idea del mandatario electo Luis Lacalle Pou de otorgar beneficios fiscales a los argentinos que se radiquen en ese país.



En declaraciones al canal C5N, Fernández planteó que "el Frente Amplio, con 'Pepe' (Mujica), (Danilo) Astori y Tabaré (Vázquez) hicieron un trabajo tan prolijo para que Uruguay deje de ser un paraíso fiscal y dejar de favorecerse con el dinero obtenido espuriamente en otros lados, que si yo fuera Luis (Lacalle Pou) y me preguntara, le diría que lo pensara dos veces".



"A Uruguay le costó tanto de salir de ese mote de 'paraíso fiscal' que volver a caer en eso no es una buena idea", subrayó.



El mandatario aclaró sin embargo que expresaba sus opiniones "sin ánimo de querer involucrarse en decisiones de otros países" y desde el "respeto y cariño personal" que le tiene a Lacalle Pou y su familia.