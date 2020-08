Fernández dio el ok para Agua Negra, el Penal de Ullum y la Ruta 40 Norte y Sur

En medio de la pandemia por el coronavirus, San Juan logró un valioso apoyo nacional para encarar la construcción de obras clave. Fue nada más ni nada menos que el propio presidente Alberto Fernández quien a través de videoconferencia anunció que apoyará la construcción del Túnel de Agua Negra, el Penal de Ullum y la terminación de la Ruta 40, en sus tramos Norte y Sur.

El aporte económico que recibirá San Juan, gracias a la reestructuración de la deuda que alcanzó Nación con los bonistas y que significará un ahorro de 42.500 millones de dólares, no sólo es importante porque servirá para encarar obras que aportaran al progreso y desarrollo de la provincia, sino que además serán vitales en la generación de empleo para hacer frente a la pospandemia.

Durante el acto, que se realizó en Ruta 40 y calle Rodríguez en el departamento Chimbas, el gobernador Sergio Uñac, quien estuvo acompañado por los intendentes Emilio Baistrocchi, Jorge Palmero y Fabián Gramajo, pidió ayuda financiera para la realización de diferentes obras y fue escuchado, ya que recibió el guiño presidencial para poner primera.

Túnel de Agua Negra

El presidente Alberto Fernández se refirió al Túnel de Agua Negra y la posibilidad de que la producción nacional salga al Pacífico por Chile al decir que “todas las obras que se hagan en el marco del Corredor Bioceánico son fundamentales, es una prioridad central para el país y la región”.

En este sentido apuntó también que “es un sueño muy importante para todas las provincias de Cuyo. Ya que de esta manera podrían sacar toda su exportación por los puertos del Pacífico, sin necesidad de trasladarlas hasta Buenos Aires, lo que implicaría un increíble ahorro de costos en logística".

Sobre esto el gobernador Uñac agradeció a Vialidad Nacional, ya que en los próximos días encararán los trabajos del último tramo de Ruta 150, de 28 kilómetros paralizados hace años a la altura de Retamito.

Hay que recordar que el Túnel de Agua Negra está con la precalificación de empresas y resta seguir adelante con la licitación. Aunque el aporte económico para la obra ya está garantizado por parte del BID.

Penal de Ullum

Tal cual lo había adelantado días atrás DIARIO HUARPE, el gobernador Uñac pidió ayuda financiera para la construcción del Penal de Ullum y el presidente no dudó en decir que apoyará la nueva construcción.

Esta es una apuesta oficial que busca descongestionar el penal de Chimbas donde actualmente hay 1.800 internos entre condenados y procesados tanto por delitos comunes como federales. Además esto generará mano de obra para mantener los niveles de ocupación en la provincia, algo positivo en este tiempo. Esto sabiendo que en su pico máximo de trabajo se estima la contratación de 1.000 empleados.

El penal tendrá una capacidad para 1.220 internos y estará compuesto por dos unidades de régimen cerrado. Además, tendrá un conjunto de establecimientos y servicios independientes para que hombres privados de la libertad cumplan sus penas, y áreas centralizadas y de apoyo. Todo esto en un predio de 130 hectáreas.

En un principio la obra tenía un presupuesto de $2.000 millones y por la inflación estiman que el valor se duplicó. Es por eso que San Juan aportará la mitad y el resto Nación.

Ruta 40 Norte y Sur

A través de Vialidad Nacional, se reactivó en el mes de mayo la obra de duplicación de calzada sobre la Ruta Nacional 40 en el Acceso Norte a la ciudad de San Juan, con una inversión total de $3.286 millones.

Esta obra, que había sido paralizada en enero de 2016, cuenta con una extensión de 5,8 km y permitirá ordenar la circulación, agilizar el movimiento de la producción regional y mejorar el viaje de miles de usuarios en un tramo de alto tránsito diario, que conecta a la capital sanjuanina con seis departamentos del norte provincial.

Con relación a esta obra, fue el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, quien reconoció que esta obra “tenía un freno de mano cuando la Argentina entró en el ajuste”. Esto en clara alusión al gobierno de Mauricio Macri.

En esa línea, Uñac precisó que la obra tiene 7 kilómetros de conexión vial y que implicó una inversión de $5.000 millones, a monto actualizado.Para finalizar, Uñac destacó el apoyo que Fernández junto a Katopodis están teniendo para la concreción de obras. También posó la mirada en la obra de la Ruta 40 Sur, que unirá a San Juan con Mendoza, al decir que “yo no me animo a dar una fecha de inicio, pero estamos trabajando para relicitar la obra, ya que la empresa que tomó los trabajos no estaría en condiciones de retomar”.

La Autopista San Juan-Mendoza incluye un total de 149 kilómetros de la Ruta 40, iniciando desde El Plumerillo hasta llegar a las inmediaciones del Estadio del Bicentenario.

El tramo III, de 28 kilómetros, va desde la Calle 8, en Pocito, hasta la Ruta Provincial 295 (en la localidad de Cochagual). Y el tramo II, de 22 kilómetros, va desde el acceso a Cochagual hasta la localidad de Tres Esquinas, ambos en territorio sanjuanino.

Según lo establecido en el presupuesto, cada uno de los sectores tiene una inversión cercana a los $2.000 millones, aunque el origen de los fondos es distinto. El tramo III tiene financiación del Banco Interamericano de Desarrollo y el II de Vialidad Nacional. Desde el Gobierno de la provincia van a pedir que ambos tramos sean realizados con inversión del BID y que se incluya además el tramo I que llega hasta la vecina provincia.