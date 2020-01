Fernández, sobre la Mesa de Enlace: "Tienen las puertas abiertas" para sumarse al diálogo social

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que el diálogo con la Mesa de Enlace "está absolutamente abierto" y que tienen las "puertas abiertas" para unirse a la convocatoria de la Casa Rosada, al tiempo que advirtió que las organizaciones del campo "sienten que el gobierno quiere agredirlos", pero "en realidad queremos sumarlos".



"Desde la Mesa de Enlace dijeron que necesitaban más tiempo para analizar institucionalmente (la convocatoria al diálogo social). Confío que lo analicen y se sumen. No quiero que queden excluidos", dijo Fernández esta mañana en diálogo con Radio Diez.



"Ellos también tienen que ver con la suerte de la Argentina a partir de la deuda que tiene el país. Confío que ellos lo hagan. Siempre tienen las puertas abiertas y el diálogo con ellos está absolutamente abierto", añadió el mandatario.



Destacó asimismo que organizaciones como Coninagro y la Federación Agraria enviaron notas "adhiriendo al encuentro" que se realizó el pasado 27 de diciembre en Casa de Gobierno, junto a sindicalistas y empresarios.



De ese encuentro no participó formalmente la Mesa de Enlace -que integran también la Sociedad Rural y la Confederaciones Rurales Argentina-, molestos por la decisión del gobierno nacional de aumentar las retenciones y no disponer medidas en beneficio de la producción, según fuentes del sector.



En ese marco, Fernández sostuvo que "hay una suerte de prevención de estos sectores a partir de la experiencia de la (resolución) 125 y sienten que el gobierno quiere agredirlos".



"En realidad queremos sumarlos. El campo es muy importante para el crecimiento argentino y cómo exportan tienen mayores posibilidades de ayudarnos a salir del brete", indicó el Presidente.