“El inicio de las clases puede esperar", sostuvo el presidente Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández afirmó en la noche del jueves que "el inicio de las clases puede esperar", al hablar en la Televisión Pública con la periodista Rosario Lufrano.

En referencia al coronavirus, el mandatario expresó que “nadie está exento, incluso aquellos que minimizaron o se demoraron en tomar medidas, hoy están padeciendo la pandemia”.

Sobre las medidas que están tomando los países del mundo, dijo: “Hay un cambio de visión, sabemos que estamos en un problema a partir de un virus que empezó en China y terminó siendo un problema del verano sudamericano. Este tipo de cosas las tenemos que asumir responsablemente”.

Fernández también mencionó la iniciativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial que en un comunicado conjunto decidieron que los acreedores privados deben dejar de cobrarles intereses a los países en deuda.

“Hemos recibido 300 millones de dólares de un crédito del Banco Mundial para poder asignarlos a cuestiones sociales. Vamos a recibir 35 millones de dólares para la cuestión médica exclusivamente. Entonces yo siento que el mundo le está prestando atención a la crisis. Tenemos que formalizar un gran fondo para que vaya en socorro de los que más lo necesitan”, añadió.

Alberto Fernández participó hoy de una teleconferencia junto a líderes del G20 en una cumbre convocada de urgencia por Arabia Saudita, que este año tiene la presidencia protémpore. La intención fue coordinar tareas contra la pandemia.

“Necesitamos que tanta muerte no sean en vano, que tanto padecimiento no sea en vano. Tenemos que aprender algo de esto”, reflexionó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió a la Argentina como uno de los 10 países del planeta para que se pueda abocar al tratamiento de la pandemia.

“Si algún mérito me cabe es haber escuchado a los que saben. Yo escuché al Ministerio de Salud y a los más importantes epidemiólogos e infectólogos. Y fuimos actuando como los que saben nos recomendábamos que hiciéramos, así que celebro esta decisión racional”, destacó Fernández.

Y agregó: “El día que dijimos ‘Vamos a poner la cuarentena’, lo hicimos viendo las experiencias de otros. Si nosotros no parábamos desde el inicio la posibilidad del contagio, podíamos pasar lo que le está pasando a Italia o España”.

Parafraseando a Perón, el presidente dijo que “nuestro destino para superar la pandemia depende de nosotros en gran medida, de cómo nos comportamos. Por eso me enojó tanto con los que circulan”.

En ese sentido, Fernández contó que habló con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para reiterarle su pedido de que las fuerzas de seguridad sean inflexibles con quienes circulan pese a la prohibición de hacerlo.

“Hoy secuestramos un montón de autos e iniciamos un montón de procesos penales. Se terminó la paciencia. Del mismo modo que se termina la paciencia con los especuladores que aumentan los precios. Vamos a ser inflexibles porque está en juego la vida de la gente”, manifestó.

“La inmensa mayoría de los argentinos entendió lo que tenemos que hacer, no son tontos. Y hay mucha gente a la que le tenemos que agradecer eternamente por lo que hacen: médicos, enfermeros, policías, gendarmes, prefectos. Hablo de todos ellos porque son los que se están exponiendo, son la cara que enfrenta al virus”, subrayó.

Hacia el final de la nota, Fernández dijo que “las clases pueden esperar. Si algo que no me urge es el inicio de clases. Después vemos como compensamos esos días. No tiene mucho sentido subir a un chico o un adolescente a un colectivo para que termine infectado a esa edad. Eso puede esperar”.