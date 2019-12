Fernando Picado presenta "Project"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El pianista Fernando Picado presenta este viernes las composiciones de "Project", primer disco instrumental con composiciones propias en el que pone en tensión múltiples influencias, enmarcadas en el estilo “jazz fusión de autor”.



El material lo estará tocando al frente de un sexteto de teclados, guitarra, saxo, bajo, voz y batería a las 21 en Espacio 37 (El Salvador 4607) de Palermo.



"Project es un grupo de composiciones que escribí en 2015 inspiradas en una fusión de distintas músicas que estaban resonando en mi cabeza", cuenta Picado en charla con Télam.



- ¿Cómo pensó la estructura de la banda y cuánto hace que están tocando juntos?



-La banda fue mutando con el tiempo, comenzó en 2015 como trío con piano, bajo y batería, luego se agregó guitarra y saxo abriendo el abanico de arreglos a las melodías compuestas. A partir de la grabación del disco incorporamos la voz como instrumento musical sin cantar letras, salvo en un tema que se canta parte de un ritual africano.



-¿Cuáles son sus referencias o influencias a la hora de componer y liderar un proyecto?



-Las referencias y las influencias son incontables; a la hora de componer, son muchos los géneros y los músicos que me inspiran, desde lo clásico a lo popular pasando fuertemente por el jazz y todos sus derivados. También investigo sobre las músicas folclóricas de lugares remotos del mundo y fundamentalmente de regiones mías como la Argentina y América, haciendo foco en los aires sonoros rioplatenses.



-¿Cómo influye el presente de usted, de la ciudad, el país y el mundo en que vive a la hora de hacer música?



- Este es un momento muy particular en mi vida para componer música. En lo personal estoy muy activo porque encuentro los tiempos que antes no tenía para hacerlo y puedo desplegar lo que siempre soñé, que es fundamentalmente decir algo desde el arte. Cuando uno quiere hablar es porque habita en una realidad que interesa, entonces, toda situación que te rodea te influye y construye en tu interior una mirada. Mi elección, en tanto abierto a las influencias de los distintos lenguajes y pensamientos de diferentes regiones y culturas, es la de expresarme como un habitante de esta parte del mundo, mirando desde el lugar que me toca y me interesa. En este presente hay mucho por expresar y si se pudiera llegar a una mirada universal pero desde el Río de la Plata, mejor. porque soy un habitante de Latinoamérica y desde allÍ me interesa decir algo. Yo lo intento con mi música que, si bien contiene fusiones de distintos lenguajes, es la música de un tipo de acá.