El Club Sportivo Del Bono cumple un aniversario redondo, son los 100 años de existencia y la comisión directiva prepara una fiesta que agitará a todo el barrio. Con torta gigante, actividades recreativas y el show musical de Shica Kumbia Nena, el vecindario hará mover el suelo de baile popular.

Los festejos comenzarán a partir de las 17 hs. con un gran banderazo por las calles del barrio adyacente al club. Después, habrá una instancia institucional en el que los directivos harán un descubrimiento de placas conmemorativas; seguido posteriormente por una bendición por el padre de la Iglesia de la Medalla Milagrosa y un acto de reconocimiento a personalidades y referentes destacados del club. A partir de las 21 hs. llegará el momento de un show de percusión y para las 22 hs. un espectáculo tanguero por parte de la pareja de baile de Nerina Almazán y José Luis Peletier. También participarán Orlando Navarro, TARMAN y finalmente, Shica Kumbia Nena, Marcelo Monumental y El Yeyo.

Publicidad

La iniciativa del mega-festejo fue impulsada por la comisión del club –presidida por Belén Atencio- en articulación con “La Hinchada Bodeguera”, que motivó a los más jóvenes hacer murales y pintadas para embellecer y adecuar los espacios a tono con la fecha.

“Tenemos tantos años de historia que representa una lucha social que con tantas adversidades, sigue vigente. El panorama para nosotros que integramos esta nueva comisión es alentador. Acá le estamos poniendo el pecho, junto a los hinchas y socios del club y empresas del departamento que nos dan una mano. Nuestro objetivo es levantar al club y que recupere su gloria. Este año nos toca estar en la B, pero no es ninguna deshonra y eso nos motiva a fortalecer todas las disciplinas del club”, manifestó el referente de la comisión de eventos Maximiliano Montaño.

Publicidad

En otro plano, llevar adelante el festejo de los 100 años del club –que cuenta actualmente con 150 socios- servirá también para ayudar a la recaudación en poder administrar los gastos. Por ello, se cobrará de manera simbólica el acceso al show como un bono contribución de un precio modesto para que toda la familia pueda participar. De hecho, la torta gigante que tienen preparada para compartir entre 2.000 personas y el fin es que nadie quede fuera del festejo bodeguero.

Por su parte, Celeste Castro, quien hace el espectáculo de Shica Kumbia Nena, opinó a DIARIO HUARPE en función de la invitación que recibió del club para encabezar los festejos del aniversario: “Para mí es un honor la invitación, ya que en mi familia somos todos de Del Bono. Imposible no serlo si somos vecinos de la Esquina Colorada”, dijo la cantante y actriz. Además, sostuvo que “me llamaron para hacer en vivo la cumbia de la Esquina Colorada, ya que sería muy lindo poder compartir el show performático con los vecinos y el público general. Justo ese tema representa la historia de la Esquina Colorada, con pelea de gauchos y todo el quilombo que se armaba en la pulpería cuando se pasaban de copas y terminaba corriendo sangre. De esta manera, se vincula muy bien mi proyecto con el público, con la familia, el barrio, los amigos y aportar a través de la música y el teatro, a la cultura popular y al territorio”, concluyó.

Publicidad

El festejo inicia a las 20 hs. con un bono contribución de $2.000.