El bailarín y coreógrafo Hernán Piquín llegará a San Juan con “Me verás volver”, un espectáculo de danza inspirado en la obra de Soda Stereo que se presentará el domingo 12 de abril, a las 20.30, en el Teatro Sarmiento. La función forma parte de la gira nacional del show, que rinde homenaje a la banda liderada por Gustavo Cerati a través de una propuesta escénica que combina música, relato y movimiento.

La obra construye una historia contada íntegramente desde la danza, sin palabras, a partir de las canciones más emblemáticas de Soda Stereo. El relato sigue a Juan y Ana, dos personas que se conocen en un recital y desarrollan una relación atravesada por el amor, la música y una etapa difícil de la vida. Según explicó Piquín, se trata de una historia de amor profunda, con un cierre emotivo que deja una huella más allá de la pérdida.

Publicidad

“Me verás volver” tuvo su estreno nacional el 6 de febrero en el Teatro Real de Córdoba, donde permaneció en cartel durante varias semanas, y luego inició un recorrido por distintas provincias. San Juan será una de las plazas destacadas de esa gira, que también está prevista para Uruguay y Paraguay.

La función en la provincia se realizará en la Sala Principal del Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem Norte 34. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de EntradaWeb. Los valores van desde los 40 mil pesos para el sector Pullman, 43 mil pesos para Platea Baja filas 15 a 20 y 45 mil pesos para Platea Baja filas 1 a 14.

Publicidad

Con esta presentación, Piquín propone un homenaje coreográfico a Soda Stereo que pone en primer plano la emoción, la memoria colectiva y el vínculo entre la música y el cuerpo, en una única función prevista para el público sanjuanino.