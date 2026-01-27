El temporal que azotó a San Juan durante el fin de semana dejó un saldo de graves daños materiales en viviendas, fincas productivas y locales comerciales. Sin embargo, el departamento más afectado fue Zonda. El desborde del río Blanco y el colapso de desagües y canales transformaron amplias zonas en verdaderas lagunas, arrastrando vehículos, cubriendo calles y obligando a vecinos a atravesar horas de extrema tensión. Las consecuencias todavía son visibles en distintos puntos del lugar, donde el barro, el agua estancada y las pérdidas económicas marcan el después de la tormenta.

A escasos metros del puente del río Blanco, una de las zonas más afectadas, María Angélica Marín de Keib, vecina cuya vivienda es la primera ubicada tras el cruce, describió a DIARIO HUARPE la magnitud del fenómeno vivido. “Fue una situación absolutamente extraordinaria, algo que nunca había visto en mi vida. El río se desbordó y el agua avanzó con una fuerza incontrolable por la ruta, llevándose todo a su paso”, relató. Según explicó, el área quedó completamente anegada y varios vehículos fueron arrastrados por la corriente, incluso uno perteneciente a un efectivo policial que debió ser auxiliado.

Publicidad

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

La vecina aseguró que, si bien el agua no ingresó directamente a su vivienda por estar ubicada en un nivel más alto, sí afectó de manera severa todo el entorno. “Todo alrededor quedó cubierto de barro y agua, incluida la pileta, que hoy está inutilizable. No contamos con ayuda ni con los equipos necesarios para remover todo ese lodo”, manifestó. En ese sentido, expresó su malestar por la falta de respuestas coordinadas entre los distintos organismos. “Las responsabilidades se van trasladando de un área a otra y, mientras tanto, los vecinos seguimos esperando soluciones concretas”, sostuvo.

Marín de Keib remarcó además que la situación, a su entender, era evitable. “Hace más de un año advertí sobre el riesgo y presenté notas solicitando la limpieza del lecho del río y de los canales. No se realizaron las obras necesarias y hoy estamos viendo las consecuencias”, afirmó. También señaló que desvíos en el curso natural del río habrían incrementado la velocidad y la fuerza del agua al llegar a ese sector, sin contar con un drenaje adecuado.

Publicidad

Pérdidas totales para productores

En otra zona del departamento, el productor Américo Carrizo sufrió pérdidas totales en su finca ubicada en la intersección de la ruta 12 y calle Las Moras. “La creciente arrasó con todo. Las plantaciones de cebolla listas para cosechar quedaron completamente tapadas por la greda y no se pudo rescatar nada”, explicó. Según detalló, el barro ingresó también a las viviendas del predio, dejándolas inhabitables.

Américo Carrizo padeció el temporal del fin de semana. (Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE).

“Nunca había visto algo así en casi 40 años viviendo acá. El agua avanzó como si la calle se hubiera convertido en un río”, señaló.

Carrizo indicó que la acumulación de sedimentos en desagües y canales agravó el impacto del temporal. “Cuando los desagües no están limpios, cualquier creciente provoca un daño mucho mayor. Eso fue lo que pasó”, sostuvo, al tiempo que confirmó que la producción agrícola quedó prácticamente perdida.

Publicidad

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Un emblema de Zonda dañado por el temporal

El temporal también golpeó a la actividad comercial y turística. El restaurante La Coqueta, uno de los locales emblemáticos de Zonda, sufrió el ingreso de agua y barro en su interior. Ignacio Paz, hijo del dueño, relató que el agua alcanzó sectores que nunca antes se habían visto afectados. “De repente empezó a entrar mucha agua y ya no hubo margen para reaccionar. Tuvimos clientes adentro y fue necesario evacuarlos”, explicó.

En La Coqueta estaban sacando el agua y el barro que se metió.

Si bien el local logró preservar parte de su equipamiento, Paz reconoció que las tareas de limpieza recién comenzaron. “Todavía estamos evaluando los daños, pero creemos que con mucho esfuerzo vamos a poder volver a ponernos en marcha”, expresó. Además, destacó la intervención de los equipos de rescate que asistieron a personas mayores durante la evacuación.

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Respuesta municipal

Desde el municipio de Zonda confirmaron a DIARIO HUARPE que la zona más comprometida por el temporal fue el acceso al departamento y el sector de la ruta, tras el desborde de un brazo del río que provocó una inundación de gran magnitud. El secretario de Obras y Servicios, Ariel Sosa, explicó que “el ingreso de agua fue muy importante y alcanzó a numerosas viviendas, generando una afectación total en algunos sectores, con daños en infraestructura, postes de alumbrado y bienes particulares”.

El funcionario detalló que el avance del agua arrastró vehículos y obligó a los vecinos a retirar muebles y pertenencias a la vía pública. “Se está trabajando intensamente en las tareas de limpieza y despeje, aunque el barro todavía dificulta el ingreso de maquinaria pesada en algunos puntos, ya que al removerlo vuelve a desplazarse el lodo”, señaló. En ese marco, indicó que los trabajos se realizan de manera coordinada con Vialidad y otras áreas municipales.

Respecto a la transitabilidad, Sosa informó que el departamento se encuentra habilitado en un 95%. “La entrada a Zonda y la zona urbana están transitables, con precaución, lo que permite que los vecinos puedan circular y acceder a sus viviendas”, afirmó, aunque aclaró que persisten sectores puntuales del sur del departamento donde aún no es posible intervenir con equipos por las condiciones del terreno.

En paralelo, el área social del municipio continúa con la asistencia a las familias más afectadas. El director de la dependencia municipal, Daniel Godoy, señaló que “alrededor de diez familias sufrieron pérdidas casi totales y debieron ser autoevacuadas en casas de familiares, ya que algunas viviendas quedaron seriamente dañadas”. Además, remarcó que el operativo de ayuda comenzó el sábado por la mañana con apoyo del Gobierno provincial y que actualmente se avanza en la entrega de mercadería y elementos básicos mientras continúan las tareas de limpieza y evaluación de daños.

El operativo provincial en rutas, fincas y áreas críticas

Tras el temporal del fin de semana, el Gobierno de San Juan activó un amplio operativo territorial para atender los daños provocados por las lluvias y crecientes en distintos puntos de la provincia. Según el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, se asistió a más de 1.200 familias, al tiempo que destacó que continuarán con los trabajos preventivos y de emergencia ante el pronóstico que anticipa nuevas precipitaciones.

En materia vial, desde Vialidad Provincial, los trabajos se concentraron en rutas y caminos severamente afectados por el avance del agua y los aludes. En Zonda, las tareas comenzaron el viernes por la noche sobre la ruta provincial Nº 12, en el tramo comprendido entre el Jardín de los Poetas y calle Las Moras, uno de los sectores más comprometidos por las crecientes. De manera simultánea, se realizaron intervenciones en Iglesia, especialmente en Bauchazeta y sobre la ruta nacional Nº 430, entre Rodeo y Angualasto, donde el personal trabajó durante la noche para despejar la calzada y permitir la circulación.

El operativo también abarcó puntos críticos en Ullum y Jáchal. En Ullum, se realizaron tareas en los badenes de La Toma y de la Travesía, además de asistir a familias que quedaron aisladas en el camino a Chile tras una creciente. En Jáchal, los trabajos se enfocaron en Huerta de Huachi y en la Cuesta de Huaco, mientras que en la ruta nacional Nº 436, camino a Calingasta, se detectó el descalce de un ala de puente, situación que obligó a realizar movimientos de suelo para recuperar el ancho de la calzada y habilitar el paso con seguridad.

En paralelo, áreas vinculadas a la producción agropecuaria iniciaron el relevamiento de daños en fincas afectadas por lluvias, granizo y exceso de humedad. Equipos técnicos recorrieron los departamentos más comprometidos para dimensionar las pérdidas en cultivos.