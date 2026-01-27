El tradicional Safari Tras las Sierras dará un paso histórico este año: por primera vez, la emblemática competencia será transmitida con imágenes en vivo, permitiendo que el público pueda seguir cada detalle de una carrera que despierta una pasión única entre los fanáticos del automovilismo. Así lo confirmó Enzo Muñoz, integrante del equipo de producción que estará a cargo de la cobertura, a DIARIO HUARPE.

“Es un desafío lindo, es histórico. Va a ser la primera vez que se transmita con imagen”, expresó Muñoz, quien destacó que se trata de una competencia con una mística muy especial. “Ha sido una carrera históricamente seguida con mucha pasión. Muchas radios han hecho su tarea durante años, vinculándose con medios del departamento”, recordó.

Publicidad

La iniciativa surgió a partir de una propuesta que comenzó a tomar forma dentro del equipo de productora 2M. “Nos llegó el comentario de la idea y hay una persona de nuestro equipo que es del Valle, conoce la interna, el 'Métier' y lo lindo que se pone la historia. Eso nos empezó a seducir”, explicó. Tras las primeras gestiones, decidieron asumir el desafío y avanzar con una apuesta tecnológica de gran magnitud.

Para garantizar una transmisión de calidad, el equipo dispuso antenas satelitales e internet, con el objetivo de ofrecer una señal estable y en alta definición. Además, se trabajó en la integración de datos clave de la competencia. “Ya tuvimos reuniones con la gente del cronometraje para que en pantalla se pueda ver el desarrollo de los tiempos, que es un dato fundamental en este tipo de carreras”, señaló Muñoz.

Publicidad

La cobertura será integral y se extenderá durante todo el fin de semana. El viernes 13 de febrero se realizará la presentación simbólica, que será transmitida en vivo desde la plaza principal. Ese mismo día, el canal de YouTube 2M ofrecerá un programa especial con entrevistas y contenidos para entrar en clima. El sábado 14, en coincidencia con el Día de los Enamorados, el equipo estará presente en Valle Fértil, y el domingo 15 se completará la transmisión de la competencia, incluyendo la llegada y la entrega de premios.

En cuanto a los roles, Muñoz aclaró que su participación estará enfocada en el aspecto humano y visual del evento. “Yo no tengo experiencia en automovilismo, mi tarea será mostrar el color de la previa y el post carrera”, indicó. La conducción de la transmisión estará a cargo de Lucas Cantos, acompañado por Carlos Guzmán y Pedro Gómez en los aportes técnicos.

Publicidad

La magnitud del operativo será significativa: entre ocho y diez personas trabajarán tanto en lo periodístico como en lo técnico, con tres puestos estratégicos a lo largo del recorrido, largada, punto intermedio y llegada, para asegurar imágenes en vivo de toda la competencia.

“Es un lindo desafío. Agradecemos a la gente que nos convocó y a los amigos del automovilismo que nos acercaron la idea. Nos pareció interesante y por eso vamos a asumir la locura de estar”, concluyó Muñoz, dejando en claro que la pasión, el respeto por la historia de la carrera y la tecnología serán los pilares de esta transmisión inédita.