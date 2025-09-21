En el marco de la FestiJoven 2025, la gran celebración del Día de la Primavera y de la Juventud en el Parque de Mayo, el Ministerio de Salud de San Juan participó con un stand enfocado en la prevención de la violencia en el noviazgo. La propuesta estuvo a cargo de la División de Trabajo Social, que llevó adelante dinámicas de concientización con adolescentes y jóvenes que asistieron al evento.

Natalia y Nadia, profesionales del área, explicaron que la iniciativa surge de la necesidad de “promover y prevenir antes de que las situaciones de violencia se instalen en la vida de los jóvenes”. Según detallaron, no se trata solo de una actividad puntual en la FestiJoven, sino de un trabajo sostenido que también se desarrolla en escuelas, comunidades, instituciones de salud y otros espacios donde se busca sensibilizar tanto a adolescentes como a adultos.

Las capacitadoras que estuvieron en el stand de Salud.

En el stand, los participantes pudieron interactuar con tarjetas que diferencian entre relaciones saludables y no saludables, identificar conductas de riesgo y reflexionar sobre problemáticas como bullying y discriminación. Además, los chicos escribieron mensajes positivos contra la violencia que fueron pegados en un mural colectivo, cerrando la actividad con una foto grupal y carteles alusivos.

La pizarra sobre la cual colocaron flores primaverales con distintas frases.

“Muchos jóvenes se sorprenden cuando descubren que ciertas actitudes, como revisar las redes sociales de su pareja, también constituyen una forma de violencia”, señalaron las profesionales. En este sentido, remarcaron la importancia de respetar la privacidad y fomentar vínculos basados en el cuidado mutuo.

El stand también entregó kits con preservativos, alcohol en gel, lapiceras y material del Ministerio de Salud, reforzando el mensaje de prevención integral. “Queremos que los jóvenes vivan la primavera y sus vínculos desde un lugar sano y responsable”, destacaron las trabajadoras sociales.