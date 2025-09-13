Durante el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre, San Juan ofrecerá una amplia variedad de competencias deportivas abiertas al público. Entre los eventos destacados se encuentran torneos de artes marciales como Chaiu Do Kwan, carreras de motociclismo en el Circuito Villicum y motocross en Santa Lucía, así como encuentros de vóley, hockey y maratones estudiantiles en distintos puntos de la provincia. Estas actividades permiten tanto la participación activa de los atletas como el disfrute de los espectadores.

Artes marciales

El sábado 13 y domingo 14 se celebrará el 29° Torneo Aniversario de Chaiu Do Kwan en el estadio cubierto Aldo Cantoni. La jornada incluirá también Jiu Jitsu, Grappling, MMA y kickboxing.

Publicidad

Más información en el siguiente enlace.

Motociclismo y motocross

En el Circuito San Juan Villicum, Albardón, tendrá lugar la 21° edición de Race Experience Pilots, con pilotos de Argentina, Chile, Brasil y Bolivia. Por su parte, en Santa Lucía, el Circuito MX Park recibirá la primera fecha del campeonato sanjuanino y la quinta del certamen cuyano de motocross, el sábado 13 y domingo 14, de 09:00 a 18:00.

Publicidad

Más información en el siguiente enlace.

Ciclismo infanto-juvenil

El domingo 14 comenzará el campeonato primaveral para categorías menores. La concentración será a las 08:30 y la largada a las 09:30 en el óvalo de ciclismo detrás de la Terminal de Caucete, fiscalizado por la Federación Ciclista Sanjuanina.

Publicidad

Vóley y deportes combinados

El sábado 13, el velódromo Vicente Alejo Chancay de Pocito albergará un encuentro del campeonato provincial Interliga Sanjuanina con 500 jugadores. En el Centro de Educación Física N°20 “La Granja” de Santa Lucía habrá tres competencias simultáneas: vóley de la Liga Femenina Social (14:00 a 21:00), mamis hockey (14:00 a 20:00) y vóley de playa masculino y femenino (11:00 a 17:00).

Maratón educativa

El Estadio San Juan del Bicentenario será sede de la maratón por el 60° aniversario de Educación Privada en San Juan, el sábado 13 desde las 10:00, con la participación de 2.000 estudiantes bajo el lema “Creciendo y haciendo crecer”.

Fútbol

En la Liga Sanjuanina de Fútbol, el sábado 13 se jugarán San Lorenzo de Ullúm vs. Aberastain y Minero vs. Peñarol (17:00). El domingo 14, Alianza vs. Villa Obrera, Unión vs. Juventud Zondina, Atenas vs. 9 de Julio, Carpintería vs. Trinidad, Sarmiento vs. López Peláez y Desamparados vs. Rivadavia. Los partidos de Cuarta División comienzan a las 14:00 y los de Primera a las 16:30.

Prácticas de tiro

El Regimiento de Infantería de Montaña 22 realizará ejercicios de tiro en el Campo Militar General Sarmiento, frente al Parque Faunístico, hasta el sábado 13 de 07:30 a 20:00.

Más información en el siguiente enlace.

Navegación deportiva

Se recomienda a los navegantes en espejos de agua de San Juan seguir las recomendaciones de seguridad debido a las bajas temperaturas de la temporada.