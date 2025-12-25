De la peluquería a la cárcel: fue a cortarse el pelo, robó y lo atraparon

Un hombre identificado como Eduardo Darío Guzmán recibió una condena efectiva tras protagonizar un intento de robo en una peluquería del departamento Rivadavia. El incidente, registrado en el correspondiente legajo, ocurrió el viernes 19 de diciembre de 2025 aproximadamente a las 18:10, cuando el acusado ingresó al comercio fingiendo que deseaba cortarse el cabello. Aprovechando un descuido del peluquero y de un cliente, Guzmán abrió una pechera que el damnificado había dejado sobre un banco, sustrajo la billetera y la ocultó en su propia mochila.

El afectado descubrió el faltante al retirarse y regresó rápidamente para alertar al trabajador del local y dar aviso al 911. Minutos después, personal policial registró la mochila de Guzmán, hallando el objeto sustraído en su interior. En el operativo intervino la Unidad de Abordaje Territorial y un ayudante fiscal, quienes iniciaron el Procedimiento Especial de Flagrancia, mientras la víctima fue invitada a radicar la denuncia penal.

Finalmente, mediante un juicio abreviado bajo la supervisión del fiscal Mariano Juárez, se dictó una sentencia de 20 días de prisión efectiva. El fallo incluyó la declaración de reincidencia, el mantenimiento de la prisión preventiva y la tipificación del delito como hurto en grado de tentativa.