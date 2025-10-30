Fin del Frente Frío en San Juan, lo que anticipa el SMN para San Juan

El sistema frontal que afectó a la provincia ha finalizado, dando paso a condiciones climáticas estables durante esta jornada. Según los datos meteorológicos, el jueves se presenta con cielo despejado por la mañana y tarde, transitando a condiciones ligeramente nubladas durante la noche. No se prevén precipitaciones.

Las temperaturas para hoy registrarán 16°C por la mañana, 25°C durante la tarde y 20°C en la noche. El viento se mantendrá con intensidades entre 7 y 22 km/h, con dirección predominante del sur y sureste, sin ráfagas significativas.

Pronóstico para el viernes 31

La situación meteorológica presentará una modificación sustancial durante la jornada del viernes. La madrugada iniciará con 10°C y cielo despejado, con temperaturas ascendiendo a 19°C por la mañana.

Durante la tarde se producirá un incremento térmico notable, alcanzando los 32°C. Paralelamente, se espera un aumento en la intensidad del viento, que registrará velocidades entre 23 y 31 km/h, con dirección oeste.

Para la noche, el pronóstico indica probabilidad de chaparrones, con una posibilidad de precipitación entre el 10% y 40%. Las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, lo que representa un factor de atención para las autoridades y la población.