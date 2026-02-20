El Gobierno nacional oficializó el cierre definitivo del Programa Hogar, gestionado por Anses, que brindaba asistencia económica para la compra de garrafas a hogares sin acceso a la red de gas natural. A partir de 2026, esa asistencia será reemplazada por un nuevo esquema administrado por la Secretaría de Energía mediante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Bajo el nuevo sistema, el subsidio no se deposita más como crédito mensual, sino que se aplica como un descuento directo al comprar la garrafa, siempre que la inscripción esté registrada en el SEF y el pago se efectúe con medios electrónicos, lo que busca mejorar el control del uso del beneficio estatal.

Publicidad

Los actuales beneficiarios del Programa Hogar deberán inscribirse obligatoriamente en el nuevo registro antes de junio de 2026 para conservar el beneficio; de lo contrario, perderán el acceso al subsidio. También podrán anotarse nuevos usuarios que compren garrafas y no estaban registrados previamente, y quienes necesiten actualizar sus datos familiares o de ingresos.

La modificación forma parte de una reestructuración más amplia de los subsidios a la energía que busca focalizar los recursos estatales en los sectores más vulnerables y reducir irregularidades detectadas en la administración anterior del programa.

Publicidad

Los hogares interesados pueden realizar la inscripción y consultar requisitos a través de la plataforma digital oficial de subsidios del Gobierno (argentina.gob.ar/subsidios) o en las secciones correspondientes de Mi Anses, donde también se puede verificar el estado de la solicitud.