Un grave episodio de inseguridad y violencia de género conmociona a los vecinos del barrio Conjunto 7, en el departamento de Pocito. Alrededor de las 10 de la mañana de este jueves, las cámaras de seguridad de un comercio captaron el momento exacto en el que un hombre a bordo de una motocicleta manoseó a una menor de edad que se encontraba realizando compras en un almacén de la zona.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron a través de redes sociales, se observa cómo el agresor extendió su mano para tocar a la víctima mientras conducía el rodado en pleno movimiento. Tras cometer el ataque, el sujeto se dio a la fuga a gran velocidad. Según fuentes policiales, el hecho podría encuadrarse legalmente bajo la figura de abuso sexual simple.

El atacante, que todavía no ha sido identificado por las autoridades, vestía indumentaria de trabajo y llevaba colocado un casco de color rojo al momento del hecho. De acuerdo con los datos aportados por los registros fílmicos difundidos por la familia y por el grupo "Cazadores de Noticias", la motocicleta en la que se desplazaba tendría la patente 376 HBI.

La comunidad de Pocito se encuentra movilizada para dar con el paradero del pervertido debido a la peligrosidad de su accionar. Mientras la familia de la menor insiste en la difusión de las imágenes para que el responsable rinda cuentas, los vecinos trabajan activamente para recolectar datos concretos que permitan a la Policía de San Juan proceder con su inmediata captura. Por el momento, la identidad del agresor continúa siendo un misterio.