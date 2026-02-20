El expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado por la policía británica en la mañana de este jueves bajo sospecha de mala conducta en ejercicio de un cargo público, en una causa que se vincula con posibles filtraciones de información gubernamental al fallecido Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

Tras ser interrogado en la comisaría de Aylsham, en el condado de Norfolk, durante casi 12 horas, Andrés fue liberado bajo investigación (lo que significa que no fue imputado formalmente, pero la pesquisa continúa) y se lo vio saliendo en el asiento trasero de un vehículo policial.

La detención del exmiembro de la familia real, que recientemente cumplió 66 años, coincidió con registros y búsquedas en propiedades ligadas a él en Norfolk y Berkshire, mientras que las autoridades siguen analizando evidencias relacionadas con su presunta conducta indebida.

La investigación forma parte de un escándalo mayor que ha sacudido a la monarquía británica, vinculando a Andrés con documentos y comunicaciones que podrían revelar filtraciones sensibles a Epstein, un caso que ya había dañado gravemente su reputación y que motivó años atrás la restitución de sus títulos y roles oficiales por parte de su hermano, el rey Carlos III.

El Palacio de Buckingham y la policía han confirmado que el proceso seguirá su curso sin comentarios adicionales por el momento, y que la causa todavía no ha dado lugar a cargos formales contra el expríncipe.