Receta de budín de limón sin manteca ni batidora, paso a paso
POR REDACCIÓN
Si buscás preparar un postre casero sin complicaciones, esta receta de budín de limón sin manteca ni batidora es ideal: solo necesitás ingredientes básicos y una preparación sencilla que no requiere de equipo especial ni técnica avanzada.
Ingredientes
Los elementos principales son:
Harina de trigo
Azúcar
Huevos
Aceite neutro (en lugar de manteca)
Jugo y ralladura de limón
Leche
Polvo para hornear
Opcional: esencia de vainilla y pizca de sal para realzar el sabor.
Preparación
Mezclar secos: En un bol combiná la harina, el azúcar, la ralladura de limón y el polvo para hornear.
Agregar líquidos: Incorporá los huevos, el aceite, el jugo de limón y la leche. Mezclá con cuchara o batidor manual, sin necesidad de batidora eléctrica.
Integrar: Mové hasta lograr una mezcla homogénea.
Hornear: Verté la preparación en un molde engrasado y enharinado y cociná en horno precalentado hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio.
Resultado
El budín queda húmedo y perfumado por el limón, con una miga suave que sorprende pese a su sencillez de elaboración. Podés acompañarlo con una glasé de limón o simplemente espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.