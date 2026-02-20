Publicidad
Sociedad > Cocina

Receta de budín de limón sin manteca ni batidora, paso a paso

Una receta práctica y deliciosa de budín de limón casero, que se prepara sin manteca y sin batidora, con ingredientes simples y un resultado húmedo y esponjoso al alcance de cualquier cocina.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Sin manteca ni batidora: cómo hacer budín de limón casero húmedo y fácil. (Ilustrativo)

Si buscás preparar un postre casero sin complicaciones, esta receta de budín de limón sin manteca ni batidora es ideal: solo necesitás ingredientes básicos y una preparación sencilla que no requiere de equipo especial ni técnica avanzada. 

Ingredientes

Los elementos principales son:

  • Harina de trigo

  • Azúcar

  • Huevos

  • Aceite neutro (en lugar de manteca)

  • Jugo y ralladura de limón

  • Leche

  • Polvo para hornear

  • Opcional: esencia de vainilla y pizca de sal para realzar el sabor. 

Preparación

  1. Mezclar secos: En un bol combiná la harina, el azúcar, la ralladura de limón y el polvo para hornear.

  2. Agregar líquidos: Incorporá los huevos, el aceite, el jugo de limón y la leche. Mezclá con cuchara o batidor manual, sin necesidad de batidora eléctrica.

  3. Integrar: Mové hasta lograr una mezcla homogénea.

  4. Hornear: Verté la preparación en un molde engrasado y enharinado y cociná en horno precalentado hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio. 

Resultado

El budín queda húmedo y perfumado por el limón, con una miga suave que sorprende pese a su sencillez de elaboración. Podés acompañarlo con una glasé de limón o simplemente espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

