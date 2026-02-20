Si buscás preparar un postre casero sin complicaciones, esta receta de budín de limón sin manteca ni batidora es ideal: solo necesitás ingredientes básicos y una preparación sencilla que no requiere de equipo especial ni técnica avanzada.

Ingredientes

Los elementos principales son:

Harina de trigo

Azúcar

Huevos

Aceite neutro (en lugar de manteca)

Jugo y ralladura de limón

Leche

Polvo para hornear

Opcional: esencia de vainilla y pizca de sal para realzar el sabor.

Preparación

Mezclar secos: En un bol combiná la harina, el azúcar, la ralladura de limón y el polvo para hornear. Agregar líquidos: Incorporá los huevos, el aceite, el jugo de limón y la leche. Mezclá con cuchara o batidor manual, sin necesidad de batidora eléctrica. Integrar: Mové hasta lograr una mezcla homogénea. Hornear: Verté la preparación en un molde engrasado y enharinado y cociná en horno precalentado hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio.

Resultado

El budín queda húmedo y perfumado por el limón, con una miga suave que sorprende pese a su sencillez de elaboración. Podés acompañarlo con una glasé de limón o simplemente espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.