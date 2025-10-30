La inseguridad volvió a ser protagonista en la noche de este miércoles en Chimbas. Un asalto a mano armada tuvo lugar en un kiosco que funciona las 24 horas, ubicado en las inmediaciones de la calle El Paisano, antes de Avenida Los Pinos, en la Villa Obrera. El violento incidente fue registrado completamente por las cámaras de seguridad del local.

La secuencia delictiva fue narrada en detalle. El sospechoso arribó al lugar en una motocicleta y, con notable frialdad, se hizo pasar inicialmente por un cliente. La joven empleada lo recibió con amabilidad, sin imaginar la situación que estaba por vivir.

Sin embargo, al llegar el momento de pagar, la simulación terminó bruscamente. El sujeto extrajo un arma de fabricación casera, tipo "tumbera", y la apuntó directamente contra la trabajadora.

Casi sin mediar palabra, el asaltante le exigió la entrega de sus pertenencias. La empleada, asustada y en estado de shock, solo pudo quedarse inmóvil y con las manos en alto.

Mientras la joven permanecía paralizada, el ladrón aprovechó la situación. Con el rostro al descubierto y sin mostrar apuro, procedió a guardar tanto el celular que le sustrajo a la empleada como los productos que había simulado comprar.

Una vez concretado el robo, el malviviente se retiró del lugar con total tranquilidad, perdiéndose rápidamente en la oscuridad de la noche. Ante la gravedad del hecho y la modalidad utilizada, los vecinos difundieron el video del asalto en redes sociales con un doble objetivo: advertir a la comunidad y colaborar con la identificación del sospechoso ante las autoridades.