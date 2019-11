Flamengo, antes del choque copero con River, venció a Gremio y quedó a un paso del título brasileño

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Flamengo, finalista de la Copa Libertadores junto con River Plate, venció hoy a Gremio por 1 a 0 en la fecha 33ra. del campeonato brasileño y quedó a un paso del título.



El delantero Gabriel, la carta de gol del equipo del portugués Jorge Jesús, que jugó con mayoría de suplentes, anotó de tiro penal el único tanto y fue expulsado en el último partido de cara a la final copera ante River del próximo sábado 23 de noviembre en Lima, Perú.



Jesús preservó a futbolistas como los defensores Filipe Luis y Rafinha, el delantero Bruno Henrique y el volante Gerson.



Con este resultado, Flamengo alcanzó los 81 puntos en la cima del Brasileirao y aprovechó el empate de Palmeiras (68) ante Bahía por 1 a 1 para estirar la distancia a falta de cinco partidos y podría salir campeón sin jugar el próximo fin de semana, si el "verde" paulista no gana.



El "Fla" afrontará la final de la Copa Libertadores de manera inmejorable con 25 partidos sin derrotas al cabo de 20 triunfos, cinco empates y 57 goles a favor, que lo erigen como gran favorito frente a River.



Los otros cuatro partidos de este domingo tuvieron como mayor atractivo el enfrentamiento entre el próximo equipo del entrenador racinguista, Eduardo Coudet, que empató como visitante ante Corinthians sin abrir el marcador. "No vamos a tener a nadie que no quiera estar en el club", le avisó el presidente "académico", Víctor Blanco, al "Chacho", que el mes próximo irá a Porto Alegre para un evento de Andrés D'alessandro.



De los otros tres encuentros, dos de ellos finalizaron con victoria de los locales por 1 a 0: Athlético Paranaense sobre Botafogo (gol de Anderson) y Chapecoense (Everaldo) ante Ceará.



Mientras que en el último cotejo de la jornada también hubo éxito del dueño de casa, pero en este caso por 3 a 0 el triunfo de Fortaleza (Junino, Tinga y Paulao) frente a Alagoano.



La jornada finalizará mañana con los encuentros Vasco da Gama-Goias y Cruzeiro-Avai, luego de que comenzara ayer con los empates 1 a 1 entre Fluminense y Atlético Mineiro por un lado y Santos con San Pablo por el otro.



En este último encuentro, que fue presenciado por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se suscitó una polémica rápidamente aclarada por el principal involucrado, el técnico argentino del conjunto santista, Jorge Sampaoli, apoyado por el propio club, luego de que surgiera la versión de que el casildense había cuestionado el ingreso del titular del ejecutivo al estadio, por considerarlo contrario a su ideario político.



"No soy nadie, y más siendo extranjero, para impedirle al presidente de Brasil concurrir al lugar que quiera, porque esa es la libertad que todos tenemos en democracia", advirtió Sampaoli, mientras que el club desminitió que el argentino haya realizado manifestaciones en contra de Bolsonaro y su asistencia al estadio de Vila Belmiro, Urbano Caldeira.



Las principales posiciones del certamen quedaron entonces de la siguiente manera:



Flamengo 81; Palmeiras 68; Santos 65; Gremio 56; Paranaense y San Pablo 53; Inter y Corinthians 50.



En tanto que para los cuatro de 20 participantes del certamen que por el momento están candidateados a descender (en esta jornada ya perdió la categoría el último, Avaí, con 17 unidades), faltando cinco fechas, están dos grandes como Cruzeiro y Fluminense (ambos tiene 35 puntos), Alagoano 29 y Chapecoense 25.