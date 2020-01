Flor Vigna habló sobre la posibilidad de una reconciliación con Nico Occhiato

Desde la final del “Súper Bailando 2019“, Flor Vigna y Nico Occhiato reavivaron el fuego que estaba apagado y esperanzaron a los seguidores de la pareja al insinuar una posible reconciliación. A pesar de las especulaciones y los rumores, la bailarina y el conductor dejaron en claro lo que sienten, pero negaron una posible nueva oportunidad como pareja.

Sin embargo, las señales están más presente que nunca y la que volvió a ser consultada sobre el tema es la protagonista de “Una semana nada más”. La exparticipante del Bailando por un Sueño abrió su corazón y se sinceró al hablar de su ex. ¿Qué dijo? “Se especuló más de lo que efectivamente pasó. La realidad es que tuvimos cinco años hermosos”, comenzó su descargo en “Intrusos“.

“Hoy en día yo se que tengo que estar sola más allá de que siempre va a ser una persona importante en mi vida bajo el rol que tenga que tener. Eso no lo puedo determinar yo ahora”, analizó Flor y continuó: “Hoy en día somos muy diferentes a los que fuimos. Tenemos la misma esencia, pero con otros aprendizajes, otros intereses. Él siempre va a ser un pibe muy bueno y muy hermoso”.

Además, no cerró la posibilidad de reconciliación: “No sé si estaremos juntos como pareja. Tal vez si o tal vez no, no te puedo decir nada ahora”, indicó y reflexionó sobre su situación: “Nosotros siempre nos vamos a querer, me encantaría que todo fuera como un cuentito y decirte que es mi alma gemela, pero es más complejo que eso”, admitió frente a las cámaras.

“La puerta está abierta a todo: a estar sola, a estar con alguien, a reencontrarme con Nico…, no quiero cerrarle las puertas a conocer a alguien. Cada uno toma la decisión más sana posible. Nunca he estado con una persona enfermiza, estaba dolida porque lo quise mucho y aprendí a amarme muchísimo en este tiempo”, concluyó la actriz.