Ford Argentina anunció la incorporación de la versión híbrida del Ford Territory, el SUV que lideró ventas en su categoría durante septiembre y octubre. Este nuevo modelo amplía la oferta del vehículo importado desde China, que hasta ahora contaba con dos versiones térmicas, Titanium y SEL.

Esta variante híbrida se introduce en el marco de un programa gubernamental que exime del arancel del 35% a vehículos híbridos y eléctricos, lo que permite ofrecerla a un precio cercano a los $50.000.000. Para cumplir con el límite de precio de US$16.000 FOB establecido por la iniciativa, Ford colaboró con su planta en China para desarrollar la versión Trend Híbrida, que presenta un equipamiento y tecnología intermedios entre las versiones SEL y Titanium.

Ford obtuvo la autorización para importar 2.800 unidades de este modelo durante el primer año del cupo. Los equipos de ingeniería de Brasil y Argentina trabajaron para adaptar tanto las suspensiones como el sistema de propulsión a las condiciones regionales.

El sistema de propulsión combina un motor térmico turbo de 1.5 litros con cuatro cilindros, que entrega 150 CV y utiliza tecnología de ciclo Miller para mejorar la eficiencia, junto con un motor eléctrico de 218 CV. La potencia total combinada alcanza los 245 CV con un torque máximo de 545 Nm.

La transmisión automática DHT (Transmisión Híbrida Dedicada) de dos velocidades transmite la potencia a las ruedas delanteras y ofrece cuatro modos de gestión eléctrica. Estos van desde el uso exclusivo del motor eléctrico para circulación lenta hasta la máxima potencia combinada de ambos motores.

La batería de iones de litio con tecnología LCM, que incluye ánodo y cátodo de cobalto y manganeso, tiene una capacidad de 1.8 kWh y permite una autonomía total de hasta 1.200 km.

En el interior, la versión Trend Híbrida presenta un nivel de equipamiento intermedio entre las versiones térmicas SEL y Titanium. Entre sus características destacadas se encuentran el techo solar completo con comando eléctrico, el asiento del conductor con ajuste eléctrico y sistemas automáticos de luces y climatización.

La gestión eléctrica del vehículo es fundamental. En el tablero central se puede visualizar cómo funciona el sistema híbrido. A bajas velocidades, el vehículo se mueve únicamente con el motor eléctrico por períodos limitados, mientras que el motor térmico puede activarse para recargar la batería sin propulsar directamente el vehículo, manteniendo una experiencia de conducción 100% eléctrica.

Al aumentar la velocidad, el sistema de hibridación en serie entra en acción, con el motor de combustión impulsando las ruedas en primera velocidad y simultáneamente cargando la batería. La segunda marcha mantiene este esquema, optimizando el rendimiento.

En trayectos a mayor velocidad, como en autopistas, se activa la hibridación en paralelo, donde ambos motores colaboran para generar potencia y maximizar la eficiencia del vehículo.

Ford ofrece una garantía de 3 años o 100.000 km para el vehículo y el motor de combustión, y una cobertura de 8 años o 160.000 km para la batería híbrida. El precio oficial de venta es de $51.380.000.