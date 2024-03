Fórmula 1: el padre de Max Verstappen le declara la guerra a Christian Horner

La tensión en Red Bull Racing alcanza su punto álgido mientras la Fórmula 1 se convierte en un escenario de batalla entre sus principales protagonistas. Las revelaciones surgidas de una investigación interna en torno a Christian Horner han desencadenado una crisis que amenaza con dividir al equipo en dos bandos irreconciliables. De hecho, el padre de su piloto estrella no puede convivir con diferentes circunstancias.

Horner, el veterano líder del equipo, ha sido señalado como la figura central en un conflicto que lo enfrenta al clan Verstappen, encabezado por el piloto estrella Max. Las acusaciones de filtraciones de información confidencial, supuestamente perpetradas por el asesor Helmut Marko, han exacerbado aún más las tensiones dentro de la escudería. La batalla no se limita al ámbito deportivo, sino que se ha desatado una guerra de declaraciones y alianzas en los medios.

Publicidad

Las palabras del padre de Max Verstappen

Jos Verstappen, padre del piloto Max, ha salido en defensa de la empleada que inició las acusaciones contra Horner, solidarizándose con ella y cuestionando la versión oficial del equipo. "Me solidarizo con la mujer y todo lo que ha pasado. Creo que ya es demasiado tarde para eso. Si eso es lo que quiere, bien, pero no creo que sea posible. No quiero hablar mucho más porque crearía problemas", declaró al Daily Mail.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Todas estas cosas que están pasando están influyendo en Max. Fue tercero en el primer entrenamiento, y todo lo que oímos hablar es de Horner y lo que pasó con su situación. En la rueda de prensa que Horner dio el otro día se habló de él y de sus problemas, cuando deberíamos estar hablando de Max, del coche, de su rendimiento y de la carrera. Ya he dicho que creo que está causando problemas si se queda", sostuvo Jos Verstappen.

En cuanto a la relación con Chalerm Yoovidhya, el padre de Max Verstappen indicó: "Creo que es demasiado tarde para que Christian diga ‘déjame en paz’, pero tiene el apoyo del dueño tailandés, así que creo que se quedará el resto de la temporada. Dije que sería malo que se quedara, realmente no es bueno para el equipo, toda esta situación". Sin dudas, es un escándalo más que complejo en la Fórmula 1.