Francis Ngannou le dejó un mensaje al mundo tras pelear con Tyson Fury

Francis Ngannou no va a elegir entre el boxeo y las MMA, ya que tiene totalmente decidido hacer ambas cosas. El sábado por la noche, el camerunés realizó una de las actuaciones de deportes de combate más impresionantes de la última década, enfrentándose cara a cara con el campeón invicto de Peso Pesado Tyson Fury en su debut en el boxeo. Aunque finalmente perdió por una polémica decisión dividida en las tarjetas de los jueces, “The Predator” superó ampliamente las expectativas, incluso derribando al británico en el tercer asalto.

"Combinación. Puedo hacer ambos. Nada me impide hacer ambas cosas. Si tengo la habilidad para ambos, ¿por qué no? Por ahora, tengo un acuerdo con PFL y tengo la intención de pelear en MMA nuevamente. Me encanta. Estoy más cómodo. Todavía lo amo. Quizás haga algunas peleas de MMA, pero todavía voy a hacer boxeo. Nunca tuve la intención de simplemente dar un paso al frente, pelear y simplemente salir. Ese no era el plan en absoluto, nunca", partió diciendo Ngannou, en diálogo con ESPN.

A su vez, Francis comentó: "El plan sigue siendo el mismo. Si es honesto, diría que yo gané esa pelea. Gané esa pelea. No hay duda al respecto. E incluso antes de llegar aquí, sabía que si esta pelea se decidía, no ganaría. No porque no lo haya hecho bien, porque soy el chico nuevo de la casa. Vengo aquí y sólo quiero entrar en los negocios de la gente. Existe un negocio estructurado y hay que hacer mucho para destruirlo. Por eso sería un disgusto".

Contundencia de Francis Ngannou

"No esperaba ganar así en una decisión. Pero es lo que es. Yo hago mi trabajo. Sé que hice todo lo que pude haber hecho. Hice mi mejor esfuerzo. Quizás la próxima vez debería esforzarme más en convencer a la gente. Sin embargo, creo que es una vergüenza para el boxeo. Creo que es una vergüenza para este deporte. Y esos jueces o quien sea, deberían ser sancionados. Nuevamente, quiero entender por qué esos jueces juzgan así, porque para mí, para ser honesto, no me importa mucho esa decisión, pero creo que ese tipo de decisiones arruinan las carreras de muchas personas", expuso.

Para cerrar, Francis Ngannou dijo: "Voy a pelear en febrero o marzo. Tal vez en la jaula o en el ring, pero voy a pelear. Básicamente ya tengo ambos y estamos trabajando en lo que funcionará mejor. Vine aquí para ganar. Vuelvo sin esa victoria, que no es lo que buscaba. Tenía muchas ganas de ganar esta pelea. Pero esta noche aprendí mucho sobre el deporte. Esta es realmente la primera vez que peleo y hago un combate de boxeo de 10 asaltos, boxeo puro".