Francisco pidió "valor" para rechazar las 'fake news'

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El papa Francisco pidió "rechazar con valor" las denominadas "fake news", al tiempo que criticó los "chismes y habladurías" que se consumen a diario.



A través del mensaje divulgado hoy para la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se realizará el próximo 24 de mayo, el Pontífice señaló: "Cuántas historias nos narcotizan, convenciéndonos de que necesitamos continuamente tener, poseer, consumir para ser felices".



"Casi no nos damos cuenta de cómo nos volvemos ávidos de chismes y de habladurías, de cuánta violencia y falsedad consumimos", criticó en el texto que lleva por título "Para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia".



En su mensaje, el pontífice hizo hincapié en que "a menudo, en los telares de la comunicación, en lugar de relatos constructivos, que son un aglutinante de los lazos sociales y del tejido cultural, se fabrican historias destructivas y provocadoras, que desgastan y rompen los hilos frágiles de la convivencia".



"Recopilando información no contrastada, repitiendo discursos triviales y falsamente persuasivos, hostigando con proclamas de odio, no se teje la historia humana, sino que se despoja al hombre de la dignidad", analizó en esa dirección.



"En una época en la que la falsificación es cada vez más sofisticada y alcanza niveles exponenciales (el deepfake), necesitamos sabiduría para recibir y crear relatos bellos, verdaderos y buenos", agregó luego.



Por último, Francisco en el mensaje distribuido este viernes por la oficina de prensa de la Santa Sede afirmó: "Necesitamos valor para rechazar los que son falsos y malvados".