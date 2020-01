Francisco recibió al vice de EEUU con Medio Oriente en la agenda

El papa Francisco recibió hoy al vicepresidente de Estados Unidos, Michael "Mike" Pence, en una reunión bilateral que tuvo a la situación en Medio Oriente como tema central de la agenda.



El pontífice y Pence se reunieron este viernes durante una hora en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, en un encuentro que se dio con un marco de fuertes medidas de seguridad en toda Roma.



Al término de la reunión, tras regalarle al pontífice una cruz de madera, Pence le transmitió al Papa los "cálidos saludos" del presidente de su país, Donald Trump, que "disfrutó" su visita al Vaticano de 2018.



Según fuentes consultadas por Télam, en la reunión estuvo sobre la mesa la reciente crisis entre Estados Unidos e Irán, a partir de la preocupación de la Santa Sede para que no haya una escalada del conflicto y no se convierta a Irak, escenario de las útimas disputas entre ambos, en un "campo de batalla".



En ese marco, el pontífice recibirá mañana al presidente iraquí, Barham Salih, en un encuentro en el que podrían darse pasos signiticativos hacia una posible visita papal al país asiático para este año.



La reunión de este viernes se dio también a horas de que Estados Unidos presente el próximo martes su plan de paz para Medio Oriente, durante la visita que hará a Washington el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.



Además, según confiaron fuentes diplomáticas, Estados Unidos mantiene su preocupación por lo que considera como un "silencio" de la Santa Sede sobre las protestas en Hong Kong, en un marco de acercamientos entre el Vaticano y China a partir de la firma de un acuerdo para la designación conjunta de obispos en septiembre de 2018.



Pence había llegado acompañado por una numerosa comitiva de varios autos blindados, con los que recorrió una vacía Via della Conciliazione, la avenida que desemboca en la Plaza de San Pedro, bloqueada al tránsito y turistas con un doble vallado que desde primera hora de la mañana alteró la normal movilidad en una de la zonas más visitadas de la ciudad



La reunión de Jorge Bergoglio y el vicepresidente de Estados Unidos se dio horas después del inicio, este martes, del juicio político contra Trump en el Senado de ese país, en el que el mandatario enfrenta dos cargos, uno de abuso de poder y otro de obstrucción al Congreso, por entorpecer la investigación relativa al caso.