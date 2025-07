Restan dos fechas para completar la primera parte de la temporada de Fórmula 1 antes del receso por el verano boreal. Luego de este fin de semana en Bélgica quedará una fecha, que será en Hungría, y más tarde habrá cuatro semanas de vacaciones, pero Franco Colapinto no tiene pensado tomarse un descanso.

Amén de su talento, el piloto argentino tiene entre sus cualidades el enorme profesionalismo y más en momentos en los que los resultados no llegan en esta primera etapa como corredor de Alpine. El auto no ayuda, es cierto, pero el bonaerense de 22 años no se resigna. O, más bien, resigna tiempo de ocio en pos de lograr su mejor versión.

“Hay dos carreras más y un receso para seguir trabajando. En mi caso vacaciones no hay, así que a seguir empujando y buscando más performance que es lo que quiero. Con todo el equipo estamos trabajando bien y tratando de entender nuestros puntos débiles y tratando de entender cómo podemos tratar de extraer un poco más de performance en el auto”, contó en una entrevista con ESPN.

Con sus palabras, Franco confirmó que no descansará en el receso y seguirá trabajando en la base de Enstone para mejorar el funcionamiento del coche. Tampoco habría una visita a Argentina, algo que hizo el año pasado a esa altura, cuando participó de un evento en Costa Salguero y manejó un Shelby Cobra en las calles de Palermo.

El pilarense está limitado con un A525 cuyo motor Renault tendría unos 20/40 caballos de potencia menos que los de Mercedes, Honda y Ferrari. El monoplaza tampoco se destaca en lo aerodinámico y esta combinación de factores incide en un rendimiento final.

A la espera de no repetir los problemas con la transmisión que le impidieron largar en Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña, Colapinto llegó a Spa-Francorchamps con el objetivo de dar vuelta la página e intentar terminar lo más adelante posible en el legendario autódromo belga.

“Sabemos que es un circuito difícil para nosotros porque se va mucho tiempo a fondo, pero tenemos que tratar de aprovechar las oportunidades”, reconoció Franco este jueves, que es la jornada conocida como el Media Day, en la que los pilotos brindan las entrevistas exclusivas con los medios y las ruedas de prensa con un grupo acotado, según el cronograma de su escudería.

Colapinto es un competidor muy comprometido y eso lo aprendió en sus inicios en Europa, cuando con escaso presupuesto logró destacarse pese a no poder probar o conocer los circuitos. Cada vez que llegó a un autódromo para una competencia aprovechó cada oportunidad en la que salió a pista.

Su esfuerzo, dedicación y perseverancia fueron valorados en Williams y por eso tuvo sus chances. Es cierto que hubo resultados que valieron oro, como sus dos triunfos en la Fórmula 3 y la victoria en Fórmula 2 en Imola, pero el jefe del equipo, James Vowles, y el director deportivo, Sven Smeets, vieron en Franco un potencial y él no los defraudó cuando debutó con el FW 46.

En el automovilismo ganar una carrera no lo es todo. A veces pueden haber “mini torneos” o “campeonatos propios” cuando un equipo debe trabajar para remarla. La decisión de Colapinto refuerza el vínculo que tiene con Alpine. El propio José María López contó luego de ganar las 6 Horas de San Pablo en la clase LMGT3, luego de batallar un año y medio con un auto poco competitivo como el Lexus. La emoción del cordobés tuvo que ver con “haber tocado fondo”, como reconoció y pasar a pelear adelante y vencer. Es cierto que son casos diferentes, porque en el WEC está el Balance of Performance para equiparar a las marcas, pero el volver a pelear luego de tanto tiempo en el fondo del pelotón vale un triunfo para un piloto y su equipo.

Nadie como el propio Franco Colapinto quiere conseguir un buen resultado con Alpine. Ante las complicaciones de no poder tener un medio competitivo en una escudería que ocupa el último puesto del Campeonato Mundial de Constructores, solo queda trabajar para intentar sacar la escudería adelante.