Frente frío en San Juan: la razón de la bajas temperaturas en plena primavera

Una masa de aire frío de origen polar se ha desplazado sobre el territorio nacional, generando un marcado descenso térmico en la provincia de San Juan y gran parte del centro y norte argentino. Este fenómeno, impulsado por el ingreso de vientos del sector sur, está asociado al avance de un sistema de baja presión en altura, conocido como vaguada, que permite la irrupción de aire frío hacia latitudes medias.

El descenso de temperatura se manifiesta con valores inusualmente bajos para la época del año, correspondiente a la primavera. El aire frío se está desplegando hacia el norte, afectando significativamente a la región de Cuyo. Este cambio en el patrón meteorológico viene acompañado de un aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas, junto con vientos sostenidos del sur y sudeste que acentúan la sensación térmica fría.

Se prevé que las temperaturas más bajas de este evento se registren durante la mañana del martes 28 y miércoles 29 de octubre. En este período, los registros mínimos en San Juan podrían situarse en valores cercanos a los 6°C durante las madrugadas, con máximas que no superarían los 17°C, configurando una jornada notablemente fría para finales de octubre.

El gradual retorno a temperaturas más acordes con la estación primaveral está pronosticado a partir del jueves 30 de octubre. Se espera que para ese día la masa de aire frío comience a moderarse, permitiendo un ascenso en los registros térmicos, con una máxima proyectada de 24°C. La condición de tiempo frío, por lo tanto, se extendería durante aproximadamente 72 horas, desde la tarde del lunes 27 hasta la mañana del jueves 30, cuando iniciaría una lenta tendencia hacia la normalización climática.