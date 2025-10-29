Frente frío en San Juan: las mañanas frías seguirán hasta el viernes

Un marcado descenso térmico caracteriza la actual semana en la provincia de San Juan, con énfasis en las bajas temperaturas de las mañanas que, según el pronóstico extendido, persistirán durante los próximos días. Las condiciones climáticas se presentan estables, sin probabilidad de precipitaciones, bajo cielos con nubosidad variable.

Para este miércoles 29, se espera una jornada con amplitud térmica significativa. La temperatura mínima alcanzará los 8°C durante la mañana, mientras que en la tarde se registrará una máxima de 24°C. El viento será moderado, predominando del sector este, con ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h durante la noche.

La tendencia se mantendrá durante el jueves 30. La madrugada de ese día será particularmente fría, con una temperatura mínima pronosticada de 7°C. Aunque la tarde será más cálida, con un máximo de 26°C, el descenso durante las primeras horas del día continuará siendo el rasgo predominante. El patrón de vientos rotará desde el oeste hacia el sur y el sureste, con intensidades similares a las del día anterior.