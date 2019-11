Frigerio llamó a continuar con las obras durante la transición política, desde Neuquén

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, manifestó hoy que “es necesario que la transición política no demore las obras”, al inaugurar junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, una planta de líquidos cloacales en la localidad de Senillosa.



En el acto de inauguración, el funcionario nacional destacó que “Neuquén ha sido una de las provincias con las que mejor hemos podido trabajar en estos cuatro años, por eso mi reconocimiento para el gobernador y todo su equipo”.



Además, recordó que hay muchas obras en marcha en la provincia, por lo que “es necesario que la transición política no las demore”.



“Nación, Provincia y municipios tienen que seguir trabajando juntos para llevar soluciones concretas a todos los argentinos”, manifestó Frigerio.



En tanto, el mandatario provincial explicó que “a partir de hoy el 30% de la población de Senillosa, que usaba pozos ciegos, no lo tendrá que hacer más” y aseguró que la planta “tiene una proyección para los próximos 20 años, contemplando el crecimiento poblacional de la localidad”.



Gutiérrez resaltó el trabajo conjunto entre Nación y Provincia para concretar la obra y señaló que “ese trabajo articulado es el que permite que estemos a dos meses de finalizar el plan director de cloacas para toda la ciudad de Neuquén, que demandó una inversión de 10 millones”.



Asimismo, detalló que “en abril o mayo del año próximo estará finalizada la ampliación de la ruta 22 hasta Arroyito y Vialidad Nacional ya está firmando el contrato para que comience la construcción del puente de La Rinconada, que permitirá conectar todo el sur de la provincia”.



Frigerio recordó la ampliación de la planta de tratamiento Tronador, la Colectora Central Máxima y la Colectora del Oeste, que posibilitará el año próximo que toda la población de ese sector de la ciudad de Neuquén esté conectada, y adelantó que el mes próximo entrará en funcionamiento la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villa La Angostura.



Del acto también participaron el intendente de la localidad Hugo Moenne, el presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Mauro Millán y el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Luis Jahn.