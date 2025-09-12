Un intento de robo se produjo este jueves en el interior del Parque Rawson, donde la intervención del personal policial culminó con la detención de un hombre y una menor de 14 años, quienes intentaron sustraerles las mochilas a unas mujeres tras amenazarlas con un cuchillo. La pareja de delincuentes, al no poder concretar el ilícito, emprendió una veloz huida que terminó con su captura en el mismo parque.

El suceso se produjo alrededor de las 16.30 horas, cuando una efectiva policial que cumplía servicio de seguridad en el lugar alertó a través del equipo de comunicación a los móviles que realizaban recorridas de prevención. La agente comunicó sobre el intento de robo que habían sufrido unas mujeres y brindó la descripción de los sospechosos, quienes escaparon hacia el sur del parque saltando el portón de la calle Boulevard Sarmiento para continuar su fuga en dirección a la calle Larrea.

Publicidad

El acusado de querer robar a la mujer utilizando un cuchillo.

Con la información precisa sobre los delincuentes, los móviles policiales iniciaron una intensa búsqueda por la zona. Los sospechosos, un hombre identificado como Maico Kevin Gómez, de 22 años con domicilio en la manzana 16 del barrio La Estación en Rawson y una menor de edad, al percatarse de la presencia de los patrulleros, corrieron nuevamente en un intento desesperado por evadir a la Justicia. Sin embargo, la persecución se acortó rápidamente.

Los agentes lograron individualizar a los asaltantes y finalmente concretaron su aprehensión en el paredón del parque, ubicado en la zona este. Una vez que los sospechosos quedaron bajo custodia policial, se activó el protocolo del sistema acusatorio. El doctor Sergio Cuneo, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Flagrancia, se hizo presente en el lugar para dar inicio al procedimiento de rigor.

Publicidad

Con esta arma blanca el ladrón quiso robar en el parque de Rawson.

El caso de los detenidos fue tratado bajo el marco legal correspondiente. Para el hombre, la justicia dictaminó la carátula de flagrancia. En cuanto a la menor, debido a su edad, la situación fue derivada al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. El juez Jorge Rodríguez dispuso que la adolescente, pese a estar vinculada al procedimiento con la misma carátula, fuera entregada a sus progenitores. La condición para la entrega fue que estos se presentaran con la partida de nacimiento de la menor o una fotocopia de su documento de identidad.