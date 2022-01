Fue a la casa de su ex, a la que no podía acercarse, se metió por la fuerza y la golpeó

Durante el fin de semana una mujer de 49 años vivió una escena de terror total cuando su ex pareja entró por la fuerza a su casa y la atacó. El sujeto de 28 años apareció por sorpresa en la vivienda del Barrio Conjunto 2 y entró por la fuerza al domicilio para atacar a la víctima.

Según detalló el informe de la UFI nº2, el hombre no podía acercarse a su ex pareja, pero a pesar de esto insistió y fue hasta la vivienda donde ella se encontraba con una amiga. Una vez en el lugar exigió que lo dejaran ingresar a la casa, pero las mujeres no lo dejaron.

Fue en ese momento que el sujeto saltó la reja del ingreso y se metió por la fuerza en la casa. Una vez ahí discutió con su ex, la agredió físicamente y hasta la rompió el celular.

Cuando se fue las mujeres llamaron a la Policía, quienes dieron con el sujeto y lo detuvieron, quedando alojado en la Comisaría 17º. Ahora el hombre deberá responder ante la Justicia.