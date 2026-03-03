El inicio del ciclo lectivo en la provincia estuvo atravesado por un paro convocado a nivel nacional por uno de los gremios docentes, en una jornada que combinó el regreso a las aulas con una inauguración escolar en el departamento Ullum. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, aseguró que el Gobierno provincial dio comienzo formal al calendario escolar en los niveles Inicial, Primario y Especial, mientras se mantiene abierta la instancia de diálogo salarial con los sindicatos.

En ese contexto, la funcionaria sostuvo que la medida de fuerza no impidió avanzar con la planificación prevista y remarcó que “hemos dado por iniciado el ciclo lectivo y tenemos muchas cosas por hacer”. Explicó que se trató de un paro dispuesto a nivel nacional y que, en San Juan, las actividades continuaron en forma parcial. “Es una medida convocada por uno de los gremios a nivel nacional; nosotros específicamente hemos seguido adelante”, afirmó.

Fuentes también destacó que durante la jornada se tomaron mesas de exámenes que habían sido reprogramadas por una huelga anterior. “Habíamos fijado fecha para el 2 de marzo y esos exámenes debían realizarse. Agradezco profundamente a los docentes que pudieron llevarlos adelante”, expresó, y agregó que esa instancia permitirá ubicar a estudiantes del nivel Secundario que comienzan las clases en los próximos días.

Advertencias gremiales y negociación paritaria

Consultada sobre la advertencia de dirigentes sindicales respecto de una posible ampliación del paro por 48 horas si no hay acuerdo, la ministra evitó confrontaciones y ratificó la vía institucional. “Escucharemos qué plantean en la mesa salarial y analizaremos sus propuestas, así como también las posibilidades reales del Gobierno”, indicó. Además, consideró que “no debiera suceder un tema de paro en el marco de una negociación paritaria”, aunque aclaró que se evaluarán los plazos y condiciones establecidos por la normativa vigente.

Fuentes subrayó que la prioridad de la cartera es garantizar la presencia de los estudiantes en las aulas y sostener el diálogo con los docentes. “Estamos abocados a seguir trabajando conjuntamente con ellos, porque nuestros docentes son lo más importante que tiene el sistema educativo”, señaló.

Inversión en infraestructura y nuevas secundarias

En paralelo al conflicto salarial, el Ministerio avanzó con la inauguración de un edificio escolar en Fundo Gobernador, obra que demandó una inversión superior a los 384 millones de pesos. Según detalló la funcionaria, el establecimiento cuenta con salón de usos múltiples, patio con piso de goma, salas equipadas y accesibilidad. “Es un edificio que reúne todas las condiciones necesarias para el nivel inicial y que quedará para siempre en el departamento”, afirmó.

Asimismo, confirmó que el Gobierno evalúa la apertura de nuevas secundarias pluriaño en zonas rurales de Angaco y 25 de Mayo. “Estamos analizando la matrícula y, de confirmarse la demanda, en abril podremos tomar una determinación”, explicó. De este modo, el inicio de clases combina tensión gremial, negociación en curso e inversiones en infraestructura educativa.