Fuerte controversia en el final de la sesión de Diputados por reclamos de interbloques provinciales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La votación del proyecto de creación una mesa de trabajo para abordar el endeudamiento de las provincias acordada entre el gobierno nacional y Juntos por el Cambio generó hoy una fuerte controversia en el final de la sesión de la Cámara de Diputados, ante el reclamo de representantes de otros Estados del interior para participar de ese esquema.



Diputados referenciados en los gobiernos de Neuquén, Río Negro, Córdoba, Misiones y Salta se quejaron porque el rechazo de Juntos por el Cambio no les permitió que avanzara un proyecto de resolución para sumarlos a esa mesa de trabajo.



Tras la negativa de la alianza radical-macrista a ampliar ese espacio, el presidente de la Cámara, el oficialista Sergio Massa, expresó verbalmente el compromiso del gobierno para sumarlos.



Fuentes parlamentarias de Juntos por el Cambio explicaron que hicieron "valer la negociación que tuvieron en los últimos días para acompañar el proyecto" y que se terminó de zanjar el martes con la presencia en el Congreso del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro.



De allí surgió el acuerdo para formar una mesa de trabajo de seguimiento de las deudas provinciales con funcionarios del Poder Ejecutivo, los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio y los principales referentes legislativos de las dos fuerzas.



Luego de que ese acuerdo se formalizara a través de un proyecto de resolución votado hoy por el plenario de la Cámara, los diputados de los interbloques con representantes de las provincias pidieron la votación del proyecto que incluyera la ampliación de la mesa.



Necesitados de los dos tercios de los presentes (210) para habilitar el tratamiento del proyecto, vieron como los 84 votos de Juntos por el Cambio neutralizaron los 123 que sumaron entre los propios y los del Frente de Todos.



Ante la derrota y tras fuertes reclamos por la "falta de federalismo" se llevaron el compromiso verbal de Massa, quien igualmente les advirtió que no habían planteado el tema en la reunión de labor parlamentaria de esta mañana.



Los interbloques perjudicados por la no ampliación de la mesa -el Federal, Unidad para el Desarrollo y el Movimiento Neuquino-, reúnen 20 diputados y son desde diciembre claves para el gobierno en el objetivo de reunir quórum y aprobar proyectos.