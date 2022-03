Fuerte malestar por el escaso lugar para estacionar en las cercanías al Poder Judicial

Una nueva polémica envuelve al Poder Judicial de San Juan, esta vez por el malestar causado en abogados y comerciantes que, día tras día, transitan por las cercanías del Edificio 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad. Desde hace semanas, toda la circunferencia de la mole judicial tiene los cordones pintados de amarillo y por ende, el estacionamiento particular a través del ECO quedó relegado a una mínima porción de la manzana. Esto no sólo que genera un desborde en el tránsito durante las horas pico, sino que además es un peligro latente para los transeúntes que circulan por la zona.

La manzana de calle Aberastain, Ignacio de la Roza, Rivadavia y Jujuy en gran medida es ocupada por el edificio judicial y en la misma proporción están los cordones amarillos prohibiendo el estacionamiento controlado. Son más de 30 los boxes que dejaron de estar disponibles para particulares y pasaron a ser ocupados únicamente por funcionarios policiales y judiciales, tal cual lo indican los carteles ubicados en la zona de la polémica.

“Es una locura que todo el espacio que ocupa el edificio no pueda ser usado para el estacionamiento particular. Trabajo por calle Rivadavia y tratar de estacionar en la cuadra termina siendo hasta peligroso debido a la gran cantidad de vehículos que frenan en doble fila para bajarse a dejar papeles o mercadería en los distintos comercios que hay en la zona. Esto debe ser rápidamente solucionado por las autoridades de la Justicia o del ECO”, pidió un comerciante vecino al Poder Judicial que prefirió no dar a conocer su nombre.

De la misma manera se expresó un grupo de abogados que a diario deben cumplir con diferentes trámites en las oficinas del Poder Judicial al decir que “antes eran sólo algunos boxes que estaban de amarillos y si tenías suerte y venias temprano podías conseguir un lugar, hoy esto es imposible. Parece que algunos tienen coronita”.

La imposibilidad de poder estacionar en toda la circunferencia del Edificio 25 de Mayo, el crecimiento en el fluyo de colectivos por la cercanía que hay con la terminar de transbordo de la Red Tulum y los autos en doble fila que hay a toda hora de la mañana, han convertido a la zona un verdadero foco de caos de tránsito.