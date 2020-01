Fútbol de verano: todavía hay entradas para ver los dos partidos de Boca

El Fútbol Internacional de Verano ya comenzó a palpitarse en el Estadio San Juan del Bicentenario el pasado fin de semana cuando jugaron San Lorenzo vs Talleres y Huracán vs. Universitario de Perú. En plena semana, la actividad futbolística vuelve a ponerse en marcha. Es que este miércoles se medirán Racing vs. Athlético Paranaense de Brasil, el jueves Boca vs Universitario de Perú y el domingo el Xeneize y los brasileros. Y la pregunta de los hinchas es si todavía quedan entradas para poder alentar a sus equipos.

Desde la Secretaría de Estado de Deportes confirmaron a DIARIO HUARPE que aún hay tickets para los partidos que restan de la Copa Scheneider San Juan. Para el encuentro entre la Academia y los brasileros hay entradas para todos los sectores. En cuanto al debut en el 2020 del Xeneize y el conjunto peruano quedan entradas populares Sur, platea Este y Oeste. Para el último partido que disputará Boca y Paranaense aún hay plateas Este y Oeste.

Cabe recordar que las entradas pueden comprarse en las boleterías del estadio Aldo Cantoni, de 12 a 20 horas. También se pueden adquirir en la página web www.autoentrada.com.