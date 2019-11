Gabriel Batistuta y Javier Zanetti ya forman parte del Salón de la Fama del fútbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Gabriel Batistuta y Javier Zanetti fueron incluidos en el salón de la Fama del fútbol, que se encuentra en la ciudad mexicana de Pachuca.



Batistuta, quien jugó dos mundiales con la selección de Argentina, anotó 300 goles y ganó dos títulos de Copa América, fue de los nuevos elegidos, aunque el ex delantero no estuvo presente en el evento realizado anoche debido que hace poco fue operado en Suiza del tobillo izquierdo.



Por su parte, Zanetti, jugador de la selección albiceleste en los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, fue anunciado por el entrenador del seleccionado mexicano, el argentino Gerardo "Tata" Martino, y fue uno de los más ovacionados de la velada, celebrada en un teatro de Pachuca, publicó la agencia de noticias EFE.



"Es un privilegio recibir este reconocimiento a mi carrera, a la cual me dediqué gran parte de mi vida, la cual no hubiese logrado sin el esfuerzo y sacrificio que hicieron mis padres, el apoyo de mi esposa y de mis hijos", dijo un emocionado Zanetti, figura del Inter de Milán entre 1995 y 2014.



Otro momento destacado de la velada se produjo con la incorporación por primera vez de dos mujeres en el Salón de la Fama: la brasileña Sisleide Do Amor Lima, "Sissi", Bota de oro del Mundial de 1999, y la mexicana Alicia "Pelé" Vargas, quien jugó con México el primer Mundial femenino.



También fue emotivo el ingreso al Salón de la Fama del arquero colombiano Miguel Calero, fallecido hace casi siete años, quien fue ídolo en el equipo Pachuca del fútbol mexicano y vistió la camiseta del seleccionado de su país.



También fueron galardonados con el ingreso al notable sitio Tomás Boy, integrante de la seleccionado mexicana en el Mundial de 1986, y segundo mejor anotador del equipo Tigres UANL, el entrenador italiano Arrigo Sacchi, finalista del Mundial de Estados Unidos de 1994, y el francés Raymond Kopa, jugador de la seleccionado de su país y Real Madrid.



Gustavo Peña, jugador con México en los Mundiales de 1966 y 1970, y el francés Didier Deschamps, campeón con Francia en 1998, completaron la lista de nuevos miembros del Salón.