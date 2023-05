Eruca Sativa viene a San Juan este próximo viernes 12 de mayo y se presentan en el Teatro Sarmiento. DIARIO HUARPE habló con el baterista de la banda, Gabriel Pedernera, quien se refirió al momento que vive actualmente el grupo, su último álbum y también el movimiento de la música que escucha la juventud en el presente.

- ¿Cómo te sentís tras 15 años de trayectoria y con todo el reconocimiento que han logrado?

-Estamos en una situación donde queremos disfrutar y nos agarra en un lindo momento. Antes estábamos en una búsqueda en un 100% en lo musical y en la perfección. Hoy, el tiempo te hace ver las cosas de una forma diferente y también la experiencia te hace accionar de manera distinta ante situaciones. La experiencia hace que no te detengas en ciertas cosas y concentrarte en lo que realmente importa, que es lo que se dice o cuenta.

Gabriel Pedernera, baterista de la banda. Foto: gentileza.

-En su último disco “Dopelganga” han reversionado canciones de diferentes artistas consagrados ¿Por qué han decidido hacer esto y no publicar nuevas temas?

-Creo que la idea de reversión es algo que está en el ADN de Eruca porque somos muy fanáticos de la música. Lo hemos hecho en varios momentos de nuestra historia y nos pareció lindo oficializarlo haciendo un disco totalmente crudo: meternos al estudio nosotros a tocar y hacerlo por nuestra cuenta, sin tanta producción y sin tanta cosa de laboratorio.

-Los artistas que fueron reversionados ¿Fueron seleccionados porque son sus influencias?

-Son canciones que para nosotros son importantes y que han calado hondo en nuestra alma. Pusimos canciones que vibramos.

-¿Para vos el rock sigue vivo o ya murió como muchos dicen?

-Siento que el discurso de que el rock murió está dando vueltas desde la década del '60. Yo creo que se da porque a la gente le cuesta adaptarse a los movimientos nuevos, que están poniendo a la bandera argentina en un lugar muy alto.

Tras 15 añosd e trayectoria, la banda vive un momento lindo. Foto: gentileza.

-¿Cómo te llevas con el nuevo movimiento del trap y la música urbana?

-Hay artistas que me gustan mucho y los respeto. Me parece que están llevando una antorcha muy importante como Wos, Naty Peluso, Catriel y Nicki Nicole. Obviamente que en todos los movimientos hay cosas con las que uno no conecta a ningún nivel y elegís cambiar de canal. En general, me parece que hay muchas propuestas interesantes.

El recital es el viernes 12 de mayo a las 22 horas en el Teatro Sarmiento. Las entradas pueden adquirirse en boleterías del teatro o vía online en Tu Entrada.